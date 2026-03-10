La Capital | Economía | expoagro

Expoagro 2026: el agro se muestra como un oasis en medio de la crisis de actividad

La buena campaña agrícola genera movimiento pero convive con un clima complejo para la industria. Santa Fe presentó créditos y activó el alerta

Alvaro Torriglia

Por Alvaro Torriglia

10 de marzo 2026 · 23:27hs
LA CAPITAL / Celina Mutti Lovera

En medio de una buena campaña agrícola, los agronegocios son un oasis dentro de la crisis de actividad que golpea a la industria, el comercio y el empleo. Así lo reflejó el primer día de Expoagro, la primera megamuestra a campo del año. Con más de 700 expositores y colas en los bancos para conseguir créditos promocionales, la oferta de bienes y servicios desplegó sus plumas para seducir a uno de los pocos sectores económicos que muestra crecimiento. Lo que no significa que sea una fiesta. De hecho, en San Nicolás se asiste a la dura pelea de los fabricantes nacionales de bienes de capital para adaptarse a un mercado con fuerte presencia importada.

En el stand de Santa Fe, cuya inauguración fue uno de los acontecimientos de la jornada inaugural, se expresó la tensión. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, pidió al gobierno nacional que baje al menos a la mitad las retenciones al agro para liberar más de u$s 2 mil millones que ayudarían a reactivar la economía que hoy está en baja. El gobernador Maximiliano Pullaro “vendió” en la expo el “potencial” de la provincia pero advirtió sobre “el difícil momento” que atraviesa la actividad. De hecho, enfatizó: “Hoy gobernar a la Argentina es crear empleo”.

El secretario de Agricultura, Ignacio Mántaras, describió que, en el promedio de las regiones productivas, la campaña agrícola arroja buenos números. Y destacó el impacto que la recuperación de la ganadería tiene en las inversiones, a tal punto que vaticinó “la vuelta de la chacra mixta”. Esto no quita que, como señaló el ministro de Economía, Pablo Olivares, “más allá del agro o algún otro sector, todavía no se da una mejora en la actividad”, lo que presiona sobre el empleo y también sobre las cuentas públicas.

La crisis que empuja a centenares de empresas industriales y comerciales a cerrar sus puertas, reconvertirse en importadoras o ajustar planteles, con sus secuelas de desempleo y conflicto, golpea las puertas de la administración provincial, que puso en marcha beneficios impositivos y programas de apoyo para aguantar la situación. “Santa Fe es resiliente”, es la frase que repiten los funcionarios provinciales por estas horas.

Financiación con tasas bonificadas

Fue en ese marco que anunciaron líneas de crédito a tasas con bonificaciones de hasta diez puntos por casi $ 200 mil millones. Con plazos de hasta 36 meses, según los casos, hay préstamos que llegan a un costo promedio del 20 %. A los tradicionales convenios con los bancos de Santa Fe, Municipal y Nación se sumaron acuerdos con el Credicoop, Coinag, Comafi y Bica, lo que amplía la posibilidad de que los productores accedan a los beneficios a través de las entidades con las que habitualmente operan. También hay programas con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Mercado Argentino de Valores (MAV).

La demanda de crédito es constante en un negocio que requiere inversiones millonarias en cada ciclo productivo. Con una cosecha estimada en más de 150 millones de toneladas, muchos productores apuestan a la estabilidad cambiaria en el mediano plazo, alentando el financiamiento en dólares.

Una larga cola en el stand del Banco Nación para acceder a los cupos de créditos promocionales fue la foto de la mañana en la muestra de san Nicolás. La entidad lanzó una línea para la compra de de maquinaria agroindustrial al 19 % en pesos y 0 % en dólares, con un monto máximo de hasta 1,5 millones. A pocos metros, el Banco Provincia de Buenos Aires desembarcaba con su propia promo a tasa cero en moneda dura.

Federico Tafarell, gerente Agropymes de Banco Macro, explicó que, aunque depende de la tasa, “hoy se demandan más créditos en dólares”. Los préstamos se orientan, señaló, a “retomar proyectos de inversión que se habían cajoneado el año pasado por la sequía y los vaivenes macroeconómicos”. Sebastián Ferreyra, gerente de Banca Corporativa y Mercado de Capitales de Comafi, destacó el crecimiento del leasing, apalancado ahora por una nueva oferta de maquinaria agrícola relacionada con las importaciones.

La reconversión industrial

La apertura comercial que milita el gobierno nacional somete a la industria nacional a una presión muy fuerte. A la vez abre las puertas a que los propios fabricantes mezclen su oferta con importados. Los tractores de origen asiático, fundamentalmente chinos, ganan cada vez más terreno. Algunas de las marcas llegan de la mano de las fábricas locales. En el caso de Ombú, una de las firmas emblemáticas de Las Parejas, comercializan unidades Traxor, ensambladas en Entre Ríos en sociedad con un concesionario de esa provincia. “Son productos muy buenos, a un costo accesible de tecnología media y sencillo de operar para los productores”, señaló Federico Bosch, gerente marketing y comercio exterior Ombú. La compañía que también exporta, llegó con su línea de pulverizadoras, fertilizadoras, extractores de granos, semirremolques y bateas. Siguiendo el mapa de la reconversión que propone el actual modelo, presentó su oferta para petróleo, gas y minería como una división autónoma.

Otra de las grandes de Las Parejas, Apache, presentó la actualización de su portafolio de sembradoras, mercado en el que está entre los líderes. “El 90 % de la superficie de Argentina se siembra en directa y las empresas locales tenemos la mejor tecnología para esa tarea”, señaló su titular, Carlos Castellani, quién subrayó que el programa de producción de la fábrica creció 20 % el año pasado y crecerá otro 20 % en este. La firma fue pionera en incorporar a su cartera tractores asiáticos, en este caso los indios de marca Solis. Hoy están relanzando esa línea de trabajo.

Como señaló, cosecha, precio y crédito son los tres motores que mueven el mercado de maquinaria agrícola. La campaña fina fue récord y la gruesa viene bien. Los precios, “no son buenos pero no son peores”, dijo. El crédito, se verá al final de la muestra.

Geraldine Stegemann, directora de Estrategia Comercial de Bayer para el Cono Sur, destacó que los primeros lotes cosechados con maíz presentan buenos rindes. La firma activó ya sus promociones para la precampaña de trigo, dentro de una estrategia de trabajo basada en sistemas de producción sustentables y de alta productividad. Entre otras cosas, muestra un cultivo de camelina, que empieza a ganar terreno en el campo, de la mano de la demanda de biocombustible para avión. Son varias las empresas que lo promocionan y, de hecho, se inauguraron recientemente inversiones específicas en las plantas de molienda del cordón industrial. El paisaje agropecuario se volvió a diversificar. El boom de la ganadería también se ve en la muestra.

