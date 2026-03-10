Roma restaura obras de arte de la basílica que alberga el "Moisés" de Miguel Ángel

La Capital | Información General | Roma

10 de marzo 2026 · 23:24hs
No muy lejos de las multitudes que recorren cada día el Coliseo romano, la basílica de San Pietro in Vincoli muestra con orgullo el "Moisés", una de las más famosas esculturas del gran maestro renacentista Miguel Ángel Buonarroti. Pero el templo religioso tiene además otros tesoros menos conocidos, que por estos días están siendo restaurados.

Gracias a una inyección de fondos de recuperación pospandemia de la Unión Europea, se está realizando una frenética serie de restauraciones en sitios religiosos, históricos y culturales de toda la Ciudad Eterna.

La restauradora Melanie Khanthajan subió por una serie de escaleras con su caja de herramientas hasta su puesto en el andamiaje, cerca del techo de la basílica, a 20 metros del suelo. Con un bisturí, raspó minuciosamente capas de enlucido en decoraciones serpenteantes alrededor de un escudo de armas en el techo abovedado, una técnica de eliminación de capas superpuestas llamada descialbo.

“Cada retirada de una capa nos sorprende porque nos permite entender cómo es, qué emerge. Así que para nosotros es maravilloso, es un descubrimiento cada día”, explicó Khanthajan.

Los techos, el altar, las tumbas, las columnas de mármol y las decoraciones de la basílica están siendo limpiados y restaurados con una subvención de recuperación de la UE de 2 millones de euros, que mantiene ocupados a Khanthajan y a otros diez restauradores.

La ciudad de Roma recibió 500 millones de euros en fondos europeos para los proyectos “Caput Mundi”, que se utilizarán en más de cien renovaciones culturales en la ciudad. “Caput Mundi” era un término usado por los antiguos romanos para significar “la cabeza del mundo”. Según un acuerdo con la UE, los fondos deben utilizarse antes de finales de 2026.

La basílica toma su nombre (Vincoli) del latín “vincula”, que significa cadenas. Una caja de vidrio en el centro del altar contiene antiguas cadenas, reliquias que, según la tradición, se usaron para sujetar a San Pedro en Jerusalén. El culto litúrgico asegura que luego se fusionaron milagrosamente con las cadenas usadas con Pedro cuando estuvo retenido en la prisión Mamertina, en Roma.

La basílica se construyó en el siglo V, durante el Imperio Romano, y en el siglo XVI el Papa Julio II hizo reconstruir parcialmente la iglesia, añadiendo el escudo de armas de su noble familia Della Rovere, con un roble en el centro, en los techos, arcos y capillas. El escudo de armas y otras decoraciones son el foco de la restauración.

2026-03-10 moises miguel angel

La principal atracción de la basílica es la escultura de "Moisés", realizada por Miguel Ángel en 1513 para decorar el fallido monumento funerario de Julio II, que fue originalmente planeado por el maestro florentino como una obra monumental (con varios niveles de columnas, nichos y relieves, y más de 40 estatuas) y terminó reducido a una "tragedia de tumba", tal como se burlaba el propio escultor renacentista.

