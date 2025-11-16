Messi y su archirrival: Leo competirá con una mega estrella por el récord de presencias en Mundiales

En el Mundial de 2026 el rosarino Lionel Messi puede tener cara a cara al máximo rival de su carrera futbolística.

Lionel Messi en el Barcelona y Cristiano en Real Madrid, un clásico del fútbol contemporáneo.

La "batalla" futbolística entre el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo tendrá un capítulo más: los dos están en condiciones de convertirse en los únicos jugadores en disputar seis Mundiales. El rosarino seguramente formará parte de la Scaloneta en la cita del año que viene en Estados Unidos, México y Canadá; y el luso también tendrá la oportunidad con su selección. Será un duelo de titanes entre dos crack extraordinarios.

La selección de Portugal, sin Cristiano Ronaldo, goleó esta tarde como local por 9 a 1 a Armenia y se clasificó al Mundial 2026 como líder del Grupo F de las Eliminatorias Europeas.

Portugal se convirtió en el cuarto equipo europeo en clasificar al Mundial 2026 y será su novena participación.

Cristiano Ronaldo celebró una nueva clasificación a un Mundial, pese a no jugar con la selección de Portugal. La expulsión en el partido ante Irlanda le impidió estar ante Armenia , pero los lusos no tuvieron problemas para golear 9-1 y asegurar el boleto a la Copa del Mundo 2026 .

En caso de estar, CR7 tendrá la chance de romper con un nuevo récord al ser el único jugador en haber participado de seis ediciones del torneo: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026, marca que solo el rosarino Lionel Messi podría igualar en caso de formar parte del plantel que dirige Lionel Scaloni.

El otro jugador que podría alcanzar esa marca es el arquero mexicano Guillermo Ochoa, que por el momento no es citado a su selección.

El pasaje de Portugal ante Armenia

En el primer tiempo, marcaron para los lusitanos Renato Veiga, a los 7 minutos; Gonçalo Ramos a los 28; Joao Neves a los 30 y 41; y Bruno Fernandes en tiempo de descuento; mientras que Eduard Spertsyan, a los 18, había igualado de manera transitoria para el perdedor.

En el complemento, Portugal redondeó la goleada por intermedio de Bruno Fernandes con otro dos tantos, a los 6 y 27 minutos; Joao Neves, a los 36, y Francisco Conceiçao, a los 47.

El equipo de Roberto Martínez dejó atrás el tropiezo en Irlanda y resolvió con autoridad.

Esta será la novena presencia de Portugal en un Mundial y la séptima consecutiva, con antecedentes de podio en 1966 y semifinales en 2006.

Por otro lado, la República de Irlanda se clasificó para disputar el Repechaje por un cupo al Mundial 2026, tras derrotar como visitante sobre la hora por 3 a 2 a Hungría.

El festejo de Cristiano y la batalla final con Messi

En redes sociales, se vio la reacción de Cristiano Ronaldo, quien no dudó en utilizar sus perfiles oficiales para festejar el éxito de su selección. “Estamos en el Mundial. Vamos con todo, Portugal“, escribió el gran jugador.

En el Mundial de 2026 el rosarino Lionel Messi puede tener cara a cara al máximo rival de su carrera futbolística.

Lidiaron mil batallas en Barcelona ante Real Madrid y tendrán su última gran cita compartida.