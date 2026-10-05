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Messi se despide de la selección argentina ante Benín: hora, canal y posibles formaciones

El astro rosarino vestirá por última vez la camiseta celeste y blanca este martes en el Monumental. Detalles y estadísticas del partido

5 de octubre 2026 · 13:33hs
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Lionel Messi disputará su último partido con la selección argentina este martes ante Benín.

Lionel Messi disputará su último partido con la selección argentina este martes ante Benín.

La selección argentina enfrentará a Benín en el estadio Monumental en la despedida de Lionel Messi, su ídolo y capitán. En esta nota, el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido de la Albiceleste de este martes por la noche.

Tras más de 20 años de recorrido con la selección, el astro rosarino tendrá su última noche con la cinta de capitán y la camiseta celeste y blanca, por lo que lo acompañarán varios de los futbolistas que se coronaron campeones en el Mundial 2022 junto a él.

A qué hora juegan Argentina vs. Benín

El partido amistoso entre Argentina y Benín será este martes 6 de octubre, desde las 20, en el estadio Monumental con el arbitraje principal del chileno Fernando Véjar.

Dónde ver Argentina vs. Benín

La transmisión de la despedida de Messi de la selección argentina será a través de Telefe y TyC Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El ídolo y capitán dejará sus últimos destellos con la selección este martes.

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>> Leer más: Un "gracias" gigante y una camiseta para Messi: la sorpresa que apareció en el Monumento

Posibles formaciones de Argentina y Benín

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

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