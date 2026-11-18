Romina Diez habló de “intereses mezquinos” y Marcos Peyrano acusó a los legisladores de Pullaro de sumarse al kirchnerismo para bloquear el debate

Los principales referentes de La Libertad Avanza en Santa Fe cargaron contra Unidos por la sesión fallida de Diputados.

La caída de la sesión en la Cámara de Diputados abrió un nuevo cruce entre La Libertad Avanza y Unidos para Cambiar Santa Fe . La diputada nacional Romina Diez y el apoderado del partido en la provincia, Marcos Peyrano , cuestionaron a los legisladores que no dieron quórum para debatir la ley Malvinas y la reforma del Banco Central. El dirigente apuntó directamente contra los representantes de Maximiliano Pullaro.

El oficialismo reunió 126 diputados, tres menos de los 129 necesarios para iniciar el debate . A las 12.31, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por fracasada la convocatoria. La negativa de integrantes de Provincias Unidas, el bloque que conduce Gisela Scaglia, a ocupar sus bancas fue decisiva para frustrar la sesión.

“Se les cayó el disfraz”, escribió Peyrano en X . El exconvencional constituyente acusó a Unidos de reproducir la “vieja política de siempre” detrás de sus discursos de cambio. Su mensaje trasladó la discusión parlamentaria al terreno provincial, con una crítica a la coalición que gobierna Santa Fe.

Peyrano sostuvo que la conducta del kirchnerismo no le causaba sorpresa, pero lamentó que “los diputados de Pullaro se hayan unido a ellos” para impedir la sesión. Señaló que estaban en agenda la defensa de la soberanía sobre Malvinas y el freno a la emisión monetaria destinada a financiar al Estado.

¡ Ó ! ó , á , á í .



Del kirchnerismo ya no sorprende nada. Pero es… pic.twitter.com/wpPWT2QceM — Marcos Peyrano (@PeyranoMarcos) November 18, 2026

El apoderado libertario también interpeló a Unidos sobre su ubicación política: planteó si estaba junto a quienes buscan mejorar el país o junto a los sectores que su espacio identifica con el pasado. Cerró con una ratificación del rumbo del Gobierno y atribuyó al sistema político los obstáculos para el crecimiento de la Argentina.

Diez, principal referente de La Libertad Avanza en Santa Fe, también expresó su malestar en redes sociales. La diputada afirmó que el objetivo de la jornada era avanzar con las normas destinadas a proteger la soberanía sobre las islas y la moneda nacional.

Hoy íbamos a sancionar la ley de Soberanía para proteger nuestras Malvinas y la ley de reforma de carta orgánica del BCRA para proteger nuestra moneda. Se cayó la sesión por intereses mezquinos, chiquitos y cortoplacistas. La política de siempre oponiéndose al cambio.



Igual,… — Romina Diez (@romidiezok) November 18, 2026

“Se cayó la sesión por intereses mezquinos, chiquitos y cortoplacistas”, sostuvo. Y agregó: “La política de siempre oponiéndose al cambio”. Aunque en ese posteo no mencionó a Unidos ni a Pullaro, su crítica se conoció después del fracaso de la convocatoria, que dejó pendientes los dos proyectos.

La legisladora cerró su publicación con un respaldo a Javier Milei. Aseguró que la Argentina seguirá avanzando bajo su conducción, pese a los “palos en la rueda” de quienes se oponen a las iniciativas del oficialismo.

Las diferencias entre Unidos y La Libertad Avanza

Detrás de la decisión de Provincias Unidas aparecen varios reclamos al gobierno nacional. Los sectores vinculados con Pullaro y el gobernador cordobés Martín Llaryora exigen avances con el nuevo régimen de biocombustibles, una actividad de especial interés para ambas provincias productoras.

La bancada de Scaglia también reclama para Juan Brugge el lugar de la tercera minoría en el Consejo de la Magistratura. Con 18 integrantes, rechaza que el oficialismo acuerde con el PRO, que tiene 12 diputados, para impulsar a Florencia De Sensi. A esa disputa se agregan los planteos por deudas previsionales, obras y recursos en el presupuesto 2027.

La falta de quórum dejó a la vista la dependencia del oficialismo de sus acuerdos con bloques dialoguistas. Tampoco colaboraron los diputados del MID. La sesión incluía, además, acuerdos comerciales, el traspaso de competencias judiciales a la ciudad de Buenos Aires y cambios para las pymes, que quedaron postergados. El episodio sumó tensión en la relación entre libertarios y el pullarismo.