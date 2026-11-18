El futbolista estuvo unos pocos meses en el Lobo, en 2007. Se fue porque cambió la comisión directiva que lo había contratado

Sebastián Cejas, cuando atajaba en Newell's. El arquero llegó a Gimnasia en 2007, pero seis meses después se marchó.

El fútbol está lleno de historias increíbles, algunas buenas y otras no tanto. Y antes del choque entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell's por los octavos de final del torneo Clausura, hay una que tiene aspectos increíbles e involucra a un exjugador rojinegro.

Fue protagonizada por Sebastián Cejas, aquel gran arquero que se formó y jugó en la primera de Newell's, luego se fue a Europa, pasó por Chile y también jugó en Gimnasia, aunque muy poco tiempo.

Cejas estaba en su apogeo cuando el Lobo se interesó en él, luego del tricampeonato que logró en Chile jugando para Colo Colo. Antes había jugado en la Roma de Fabio Capello.

Según cuenta el portal deportivo CieloSports (infocielo.com), de La Plata, en 2007 Terremoto Cejas tenía la posibilidad de continuar su carrera en Vélez, pero apareció José Muñoz, entonces presidente de Gimnasia, con una propuesta que lo convenció.

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“Tenía todo arreglado con Vélez, pero un amigo me avisó que me querían de Gimnasia. Me junté con José (Múñoz) por respeto y me terminó convenciendo porque me pagó dos años de contrato por adelantado", contó el arquero en Radio Provincia de Buenos Aires.

El gesto del jugador cuando dejó al Lobo

Pero su vínculo con Gimnasia tendría un final inesperado, que el mismo exfutbolista y actual antrenador recordó en la entrevista radial: "Finalmente, Muñoz perdió las elecciones y la gente que venía no iba a poder sostenerme. Entonces devolví 18 meses de contrato y me fui”, recordó.

Cejas nació en Gualeguay y llegó a Newell's muy joven. En el equipo del Parque participó en 170 partidos y convirtió ocho goles.

En Europa, jugó en Roma, Siena, Ascoli, Fiorentina y Empoli. En Chile obtuvo tres títulos con Colo Colo. Se retiró en 2010, con la camiseta de Chacarita.