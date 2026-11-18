La Libertad Avanza no juntó quórum para abrir el recinto y tuvo que postergar el debate. Mensaje de Pullaro y Llaryora a la Casa Rosada

El gobierno de Javier Milei sufrió este miércoles un revés en la Cámara de Diputados : por falta de quórum, se cayó la sesión especial convocada para tratar la llamada ley Malvinas, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y otros cinco proyectos. La decisión de legisladores vinculados a Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora de no ocupar sus bancas resultó decisiva para frustrar el debate.

A las 12.31, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por fracasada la convocatoria. El tablero marcaba 126 diputados, tres menos de los 129 necesarios. La Libertad Avanza quedó sin margen para abrir una jornada para la que se habían previsto más de trece horas de deliberaciones.

La escena reflejó el malestar de Provincias Unidas, el bloque de 18 integrantes que preside la santafesina Gisela Scaglia . Diputados de ese espacio ingresaron al recinto, pero permanecieron de pie. Menem intentó convencerlos de que se sentaran mientras se agotaba la media hora reglamentaria, sin conseguir que modificaran su posición.

El faltazo al quórum expresó reclamos que exceden los proyectos incluidos en el temario. Santa Fe y Córdoba piden avanzar con la ley de biocombustibles, cuyo tratamiento quedó frenado en comisión. La propuesta eleva los cortes obligatorios de biodiésel y bioetanol y tiene especial importancia para ambas provincias productoras.

A esa discusión se suma la disputa por la representación de Diputados en el Consejo de la Magistratura, encargado de seleccionar y controlar a los jueces. Provincias Unidas reclama para Juan Brugge el lugar correspondiente a la tercera minoría y rechaza que el oficialismo acuerde con el PRO para impulsar a Florencia De Sensi. La bancada de Scaglia cuenta con 18 miembros, frente a los 12 del macrismo.

Pullaro y Llaryora también cuestionan la falta de respuestas a sus planteos por el presupuesto 2027, que obtuvo dictamen el martes. Entre sus demandas figuran el pago de las deudas previsionales de la Nación con sus provincias y recursos para obras e infraestructura vial. Esas negociaciones sumaron tensión al vínculo con la Casa Rosada.

No aportaron al quórum los diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, los representantes de Elijo Catamarca, un sector de Argentina Federal y Álvaro González, del PRO. Tras el fracaso, legisladores opositores celebraron en el recinto y entonaron la Marcha de las Malvinas.

Las diferencias con la ley Malvinas

El principal asunto pendiente fue la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, impulsada por el asesor presidencial Santiago Caputo. El proyecto modifica las sanciones por la explotación de recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina e incorpora disposiciones sobre defensa, inteligencia y seguridad.

Uno de los puntos más discutidos es la creación de figuras penales para sancionar la injerencia extranjera en elecciones. La oposición y sectores dialoguistas objetaron su alcance y las posibles consecuencias para la libertad de expresión. Aunque se incorporaron excepciones para actividades periodísticas, diplomáticas y académicas, persistían diferencias.

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La iniciativa también prevé un Consejo de Seguridad Nacional bajo la conducción del presidente. El oficialismo buscaba aprobarla en general, pero todavía negociaba artículos con bloques aliados. El acuerdo sobre cómo organizar la sesión no garantizaba respaldo a todos los capítulos.

Tampoco pudo completarse la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que regresó del Senado con cambios. La propuesta prioriza preservar el valor de la moneda, prohíbe financiar al Tesoro mediante emisión y modifica el destino de las utilidades de la entidad. Diputados debía aceptar las modificaciones o insistir en su texto original.

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El temario incluía acuerdos comerciales del Mercosur, dos convenios de transferencia de competencias judiciales a la ciudad de Buenos Aires y cambios en el régimen de las pymes. Todos quedaron postergados por la falta de quórum. El revés obliga al oficialismo a revisar acuerdos para retomar su agenda de leyes.