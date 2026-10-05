Previa a la despedida de Messi: el capitán de Benín tildó de "provocadores" a los sudamericanos

En la antesala del partido entre la selección argentina y Benín, que servirá como despedida de Lionel Messi , el delantero del seleccionado africano Steve Mounié acusó a los futbolistas sudamericanos de recurrir de forma sistemática a la provocación psicológica para sacar ventajas reglamentarias dentro del campo de juego.

El referente, de 32 años, rememoró un roce del pasado con el defensor Leonardo Balerdi que le costó una expulsión: “Tiene mañas y bastante malicia, es un futbolista complicado. Me expulsaron porque me sujetó del brazo y me zamarreó; le respondí con un impacto en el pecho y enseguida se arrojó al suelo entre lágrimas. Mostró mucha picardía, aunque por suerte terminaron cayendo en ese encuentro”, recordó con ironía.

A partir de ese cruce con el futbolista argentino, el atacante africano generalizó su postura hacia todo el conjunto que dirige Lionel Scaloni y el resto de las selecciones de Sudamérica: “Todo el equipo argentino es así. Es una especialidad de los equipos sudamericanos, les gusta entrar en tu cabeza y jugar sucio”.

Un partido y una oportunidad única

"Llegamos al partido como una celebración y con la ambición de que el mundo nos vea. Pero no vamos a ir a jugarlo simplemente como un amistoso, queremos mostrar que podemos jugar fútbol, porque es un gran escenario. Todo el mundo va a ver este partido. Si lo hacemos bien, seguro que tendremos la oportunidad de jugar muchos partidos como este de cara al futuro", sostuvo Mounié, haciendo énfasis en que el foco estará puesto en el último partido del astro argentino con la camiseta nacional.

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Por último, el futbolista de Augsburgo de Alemania diferenció el trato cotidiano del juego competitivo y reconoció el impacto letal del astro rosarino en la cancha: “Tuve una muy buena convivencia en un club con Joaquín Blázquez, pero enfrentándolos siempre la pasé mal. Ya sea por aquel cruce con Balerdi o por Messi, que te pasa por encima aun sin estar al máximo de sus posibilidades físicas. A los argentinos preferís tenerlos de compañeros antes que de rivales”, concluyó.