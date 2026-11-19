La Lepra enfrentará a Atlético Tostado este sábado, a las 16, para definir al campeón de la temporada 2026, tras el empate 0 a 0 en la ida

Copa Santa Fe. Newell's sin goles en la primera final ante Atlético Tostado y definirá en el Coloso.

Newell's anunció que comenzó la venta de entradas para la final de la Copa Santa Fe que se disputará este sábado 21 de noviembre a las 16 en el estadio Marcelo Bielsa . La Lepra enfrentará al Club Atlético Tostado luego del empate 0 a 0 en la ida del pasado 31 de octubre.

Los tickets del encuentro que definirá al nuevo campeón están disponibles desde las 13 para los hinchas de Newell's , que ocuparán la popular Diego Armando Maradona y la platea Maxi Rodríguez del Coloso .

Durante este jueves y viernes, desde las 13 y hasta las 20, las boleterías de la puerta 6 del club del parque Independencia venderán las entradas generales y plateas para los hinchas leprosos , mientras que el sábado estarán disponibles en las boleterías de la puerta 2 desde las 11 .

El precio de las entradas generales será de 12 mil pesos y las plateas tendrán un valor de 15 mil pesos.

Joaquín Amadio convirtió el gol de la victoria leprosa en el clásico de semifinales de la Copa Santa Fe.

En tanto, las entradas para los hinchas de Atlético Tostado se venderán exclusivamente el sábado desde las 11 en las boleterías de la puerta 6. Cabe destacar que la parcialidad visitante ocupará la popular Lionel Messi.

Venta de entradas para la final de la Copa Santa Fe



Ya se pueden adquirir los tickets para el encuentro del sábado entre Newell's y el Club Atlético Tostado.



Los leprosos ocuparán la Popular Sur y la Platea Este, mientras que los visitantes se ubicarán en la Popular Norte.… pic.twitter.com/5SrKct6zc8 — Newell’s Old Boys (@Newells) November 19, 2026

Newell's vs. Atlético Tostado

En la primera final de la Copa Santa Fe 2026, disputada en la Villa Recreativa del Club Atlético Tostado el pasado 31 de octubre.

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Newell's, dirigido por Lucas Bernardi, igualó el 0 a 0 y el Verde terminó con diez jugadores por la expulsión de Milton Leiva en el cierre de la etapa final. La Lepra formó con: Francisco Sciarini; Agustín Melgarejo, Valentín Rosso, Néstor Boretto y Felipe Calderone; Alan Mereles, Kevin Gómez, Tiago Grondona y Tomás Viola; Joaquín Amadio y Genaro Castelli.

Cabe aclarar que, en caso de otra igualdad este sábado en el partido de vuelta, el título se definirá con tiros penales y de ahí saldrá el campeón de la temporada 2026.