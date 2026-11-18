Zona oeste: denuncian a un policía que disparó contra vecinos en una cancha de fútbol Fue el martes a las 22. El uniformado es integrante de una de las familias que disputaba el partido. La policía encontró tres vainas pero testigos aseguran que disparó ocho veces 18 de noviembre 2026 · 17:09hs

La cancha donde se jugaba el partido entre dos familias.

En el Centro de Justicia Penal de Rosario se presentaron una serie de denuncias sobre un policía que disparó contra un grupo de vecinos en una cancha de fútbol de Pellegrini y Cullen este martes por la noche.

Un momento de mucha tensión se vivió anoche en el establecimiento "De media cancha", donde se produjo una pelea entre dos grupos familiares que disputaban un partido: los Humere y Los Quintana. "El partido se ponía áspero", dijo a La Capital un integrante de una de las familias.

El denunciado es Andrés Q.,quien es policía y con su 9 mm realizó ocho disparos contra integrantes de la familia Humere, dejando tres heridos. En el lugar, la policía encontró tres vainas servidas. "Este hombre disparó ocho veces pero levantó las vainas", sostuvo un vecino que estuvo la noche del martes en la cancha.

Todo sucedió alrededor de las 22, en torno al establecimiento "De media cancha". El partido "se puso difícil, con golpes y patadas entre las dos familias y en eso empezaron las corridas. Este hombre es parte de una de las familias y sacó el arma, apuntó hacia los jugadores de la otra familia y empezó a tirar".

>>Leer más. Asesinaron a balazos a un adolescente en el playón de Seguí y Rouillón Casi al mismo tiempo la policía fue alertada y en la mañana del miércoles los vecinos denunciaron al policía. En la tarde del miércoles efectivos de la división "Judiciales" tomaron declaración a testigos que observaron el ataque y se disponían a buscar a Andrés Q. "Es que no saben donde vive y creo que no fue a trabajar", contó un vecino a La Capital. Los cartuchos incautados por la policías son tres vainas servidas de calibre 9 milímetros, dos que tenían la inscripción PSF y la otra con FLB.