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Presupuesto provincial 2027: senadores recibieron a ministros antes del debate
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Jubilados marcharon en Rosario en reclamo de "derechos y dignidad"
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Quini 6: un solo apostador acertó en La Segunda y se llevó casi $3.300 millones
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Llega la Noche de las Librerías con promociones y distintas propuestas
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Cáncer de piel: una campaña reveló que la mitad de las personas debe ir a un médico
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Gremios del transporte revalidaron su conducción en Rosario
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Estiman que en 2035 habrá en el mundo más musulmanes que cristianos
El Mundo
Un líder religioso de EEUU participó en el magnicidio del presidente haitiano
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Zona oeste: denuncian a un policía que disparó contra vecinos en una cancha
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Los libertarios apuntaron contra Unidos tras la sesión caída en Diputados
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La Nación aceptó la renuncia de Alurralde, quien asumirá en la Corte de Santa Fe
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La ocupación hotelera durante Colectividades creció un 24 por ciento
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Diputados: se cayó la sesión para tratar la ley Malvinas y la reforma del Banco Central
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Pastelería de Pichincha tuvo que tirar su producción por extenso corte de luz
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Crimen en la zona sur: le dieron un balazo en la cabeza a un joven de 21 años
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Cómo consultar los aportes registrados en Ansés y qué hacer si faltan datos
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Exhibiciones obscenas: lo detuvieron por masturbarse en dos locales del centro
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Santa Fe pone en marcha la ley para combatir la venta de celulares robados
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Pelea y disparos al aire en una canchita de fútbol en barrio Belgrano
Policiales
Robo y suspensión de clases en una escuela rosarina: la portera encontró a un ladrón