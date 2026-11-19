El expresidente de River figura junto a otros treinta acusados en una causa administración fraudulenta, entre otras, que contempla hasta doce años de prisión

El expresidente de River Daniel Alberto Passarella irá a juicio oral junto a otros treinta acusados por presunta administración fraudulenta, operaciones económicas irregulares e instigación a la creación de grupos violentos durante su gestión en el club de Núñez entre 2009 y 2013.

El exdefensor y campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial 78 está implicado en una causa en la cual se investigan los delitos de reventa de entradas, desvíos de fondos, defraudaciones múltiples, maniobras irregulares vinculadas a los pases de futbolistas y la asociación con miembros de la barrabrava, también acusados.

La Justicia tiene en la mira a Passarella, a Diego Turnes (su entonces vicepresidente en River), a otros exdirigentes, a efectivos policiales y a integrantes de la barra. Los delitos mencionados podrían implicar penas de hasta 12 años de prisión.

Según las investigaciones, durante su mandato se habrían revendido un promedio de 1.500 entradas por partido de manera ilegal. Todas las acusaciones son en perjuicio del club, especialmente por el daño económico que se habría ocasionado en ese período.

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El tribunal oral en lo criminal y correccional Nº 11 fijó el inicio del debate oral y público para el 15 de febrero de 2027, a pocos meses que prescribiera la causa. La denuncia original se hizo en 2012, hace catorce años, y la investigación la llevó a cabo el fiscal José María Campagnoli.

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Durante mucho tiempo, el Káiser se alejó de los medios, pero hace unos años volvió con el objetivo de limpiar su imagen y recuperar el prestigio perdido. En las redes sociales, muchos de sus fanáticos suelen brindarle apoyo. Por lo pronto, el año próximo deberá dar explicaciones.