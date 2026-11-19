El dispositivo se pondrá en marcha el domingo, a las 10, en las inmediaciones del Gigante de Arroyito, que estará abierto al público desde 14

El domingo próximo, a partir de las 16, Rosario Central recibirá a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el Gigante de Arroyito por los octavos de final del Torneo Clausura del fútbol argentino , y las autoridades provinciales y municipales ya confirmaron cómo funcionará el operativo de seguridad que contará con la participación de más de 500 policías .

Una novedad importante para esa jornada es la habilitación de la puerta Nº 6 después de que se concretaran las obras para la tercera bandeja.

Gustavo Velázquez, el director de Seguridad en Eventos Masivos de Santa Fe, confirmó que serán 510 los agentes afectados a toda la seguridad de un evento deportivo en el que si no hay un ganador durante el tiempo reglamentario, se prevé un período suplementario y de persistir la igualdad, la ejecución de penales.

En declaraciones a LT8, el funcionario provincial expresó que "está todo dispuesto para que el estadio se abra a las 14 para que la gente pueda llegar tranquila y se pueda ubicar. También se habilitará nuevamente la puerta Nº 6, porque funciona la platea nueva del lado del río". Amplió: " Esperamos que el estadio vuelva a estar lleno como en el último partido y que la gente vaya a disfrutar de un partido que es definitorio. Y todo está preparado para que sea un buen espectáculo".

Gustavo Velázquez, coordinador de Seguridad en Eventos Masivos de Santa Fe, brindó un balance de los operativos por partidos de Copa Argetina. Foto: Maxi Klanjscek

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Velázquez precisó que el operativo en los alrededores del Gigante de Arroyito comenzará a partir de las 10, pero el corte de tránsito en la zona más cercana a la cancha será desde las 12.

"Desde las 10, mediante el compromiso que tomamos con el Ministerio de Justicia y Seguridad, con la policía de Santa Fe, y los organismos de control del municipio, vamos a verificar que no se usen parrillas en el barrio. Sabemos que puede pasar que haya gente que prenda fuego para vender comida, y armamos un dispositivo especial para que eso no suceda", agregó Velázquez.

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