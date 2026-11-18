En el marco del Mes de Prevención del Cáncer de Piel, el domingo pasado se desarrolló una jornada gratuita de concientización y control de lunares en distintos puntos de la Calle Recreativa. La iniciativa, de la que participaron profesionales de la dermatología de Rosario, el Concejo Municipal y la Secretaría de Salud Pública, permitió realizar 575 controles y relevar información sobre los hábitos de cuidado y los antecedentes de salud de 533 personas.

Uno de los datos más significativos de la jornada fue la cantidad de personas que requirieron una evaluación médica posterior. De las 533 personas encuestadas, 250 fueron derivadas para una consulta profesional al detectarse lesiones que requerían un control más específico. Esto representa casi el 47 por ciento de los casos relevados, lo que pone de manifiesto la importancia de generar espacios de acceso gratuito a controles preventivos que permitan orientar tempranamente a la población.

La jornada también tuvo un importante alcance en términos de accesibilidad: 134 personas que participaron de la encuesta manifestaron no contar con ningún tipo de cobertura de salud. De esta forma, la iniciativa permitió acercar una instancia de atención y orientación dermatológica a vecinos y vecinas que, de otro modo, podrían encontrar mayores dificultades para acceder a este tipo de controles.

Datos relevadores

En relación con los antecedentes, 453 personas indicaron no haber tenido previamente ningún diagnóstico de cáncer de piel. Este dato refuerza la necesidad de sostener las campañas de prevención y promover el chequeo periódico, incluso entre quienes no registran antecedentes de la enfermedad.

Por otra parte, los resultados de la encuesta evidenciaron una importante falta de hábitos de protección solar. Solamente 133 personas manifestaron utilizar protector solar todos los días, tanto en el rostro como en el cuerpo. Otras 103 señalaron que lo utilizan únicamente durante el verano, mientras que 126 reconocieron no usarlo nunca. El resto indicó que lo aplica de manera intermitente.

Estos datos reflejan la necesidad de profundizar las acciones de educación y concientización sobre el cuidado de la piel, incorporando el uso cotidiano de protector solar como una herramienta fundamental de prevención, junto con otras medidas de protección y el autoexamen periódico.

Balance

La actividad tuvo además un valor especial al tratarse del segundo año consecutivo en que se desarrolla esta iniciativa. Al respecto, la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, destacó la importancia de sostener estas acciones en el tiempo: “Una acción que se repite deja de ser un hecho aislado y empieza a ser un compromiso con la ciudad. Queremos que sea el comienzo de un camino que se sostenga en el tiempo”.

Para finalizar, la titular del Palacio Vasallo declaró: “Vamos a seguir impulsando acciones de prevención y de detección temprana, porque una ciudad que se cuida es una ciudad que se respeta. Rosario tiene una larga tradición de orgullo en salud pública y desde el Concejo Municipal vamos a seguir honrándola”.