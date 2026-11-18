El juez federal de Reconquista dejará su cargo el 1° de diciembre para incorporarse al máximo tribunal provincial en reemplazo de Rafael Gutiérrez

Apenas formalizada su salida de la Justicia federal, Alurralde dio a conocer una extensa carta de agradecimiento.

El gobierno nacional le aceptó la renuncia al titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista (Santa Fe), Aldo Alurralde, quien en diciembre próximo asumirá como ministro de la Corte Suprema provincial .

La medida quedó establecida mediante el decreto 1379/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia nacional, Juan Bautista Mahiques .

“Acéptase, a partir del 1º de diciembre de 2026, la renuncia presentada por Alurralde al cargo de magistrado del Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista, provincia de Santa Fe” , indica el decreto correspondiente.

Alurralde asumirá como ministro de la Corte Suprema provincial en reemplazo de Rafael Gutiérrez , actual presidente del máximo tribunal, cuya renuncia fue aceptada por la Casa Gris a fines de octubre pasado .

El gobernador Maximiliano Pullaro oficializó la designación de Alurralde para la Corte Suprema mediante el decreto 2393/2026, emitido a principios de noviembre, tras haber recibido el acuerdo de la Asamblea Legislativa el 26 de febrero.

En breve, Gutiérrez y su par Roberto Falistocco dejarán sus cargos en el máximo tribunal. La vacante del segundo magistrado será ocupada por Jorgelina Genghini.

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Tras conocerse la formalización de su salida de la Justicia federal, Alurralde difundió una extensa carta de agradecimiento en la que anunció su inminente desembarco en la Corte santafesina.

El magistrado confirmó que el 1º de diciembre asumirá como ministro del alto tribunal, al tiempo que agradeció a la comunidad, reafirmó los valores que marcaron su trayectoria judicial y confirmó que seguirá viviendo “en el norte” provincial.