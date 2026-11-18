El motivo clave es la tasa de fecundidad: la mujeres que profesan el islam tienen más hijos que las de otros grandes grupos religiosos

El islam superará al cristianismo como la religión con el mayor número de fieles en el mundo para 2035, según proyecciones detalladas que publicó el Centro de Investigaciones Pew.

El organismo, que publica informes de referencia sobre demografía religiosa desde hace 25 años, indicó que el islam y el cristianismo están creciendo, pero el islam lo hace mucho más rápido. Una razón clave, señaló Pew, es que los musulmanes tienden a tener más hijos que otros grandes grupos religiosos.

“Son los bebés”, afirmó el demógrafo principal de Pew, Conrad Hackett, al explicar que la conversión y otras formas de cambiar la identidad religiosa son factores mucho menos relevantes que las tasas de fecundidad.

En el periodo de 2020 a 2025, la tasa de fecundidad de las musulmanas fue de 3,1 hijos por mujer, seguida por la de las cristianas con 2,5, según Pew. La tasa media de fecundidad de todas las demás mujeres fue de 1,6, un número inferior al nivel de 2,1 que se considera necesario para que cada generación se reemplace a sí misma.

Según las estimaciones más recientes del organismo, en 2020 había 2.270 millones de cristianos y 2.020 millones de musulmanes en todo el mundo. Las nuevas proyecciones pronostican que, para 2035, habrá 2.570 millones de musulmanes y 2.520 millones de cristianos. Si continúan las tendencias recientes, para 2070 habrá más de 3.600 millones de musulmanes y poco menos de 3.000 millones de cristianos en el mundo.

Pew proyecta que, en un plazo de 40 años, Estados Unidos dejará de tener una mayoría cristiana: los cristianos representan actualmente el 62 % de la población y caerán por debajo del 50 % para 2065. Aunque los hindúes y los judíos crecen en números absolutos a nivel mundial, se proyecta que disminuirán como porcentaje de la población mundial. Los budistas se reducirán en número y en proporción de la población mundial, debido en parte a las caídas previstas en las poblaciones totales de China, Corea del Sur y Japón.

África tendrá la mitad de los cristianos del mundo

En las próximas décadas, la mayor parte del crecimiento de la población mundial ocurrirá en África, particularmente al sur del desierto del Sahara, donde la mayoría de la gente es cristiana o musulmana, señala el informe. La alta fecundidad de la región y el aumento de la esperanza de vida impulsarán las cifras globales de ambas religiones. Para 2070, más de la mitad de los cristianos del mundo vivirá en África subsahariana, y la República Democrática del Congo superará a Estados Unidos como el país con más cristianos.

Según las estimaciones de Pew, las mujeres musulmanas tuvieron más bebés que las mujeres de cualquier otra religión en el periodo de 2020 a 2025. Nacieron unos 252 millones de bebés de madres musulmanas, en comparación con 208 millones nacidos de madres cristianas.

Si continúan las tendencias recientes, Pakistán tendrá la mayor población musulmana para 2070, seguido por India, Nigeria e Indonesia, que actualmente tiene la mayor cantidad de musulmanes.