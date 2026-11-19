El documento plantea una reforma de la ONU, acuerdos energéticos, reducir los riesgos nucleares y cuestiona el alcance de la Corte Penal Internacional

China, Estados Unidos y Rusia adoptaron una declaración conjunta sobre paz y seguridad internacional tras una cumbre entre sus presidentes, Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, en la ciudad china de Shenzhen. El documento, difundido por la prensa china y rusa, reúne compromisos sobre energía, reformas institucionales, inmunidad de funcionarios y prevención de una guerra nuclear.

La denominada "Declaración de los Jefes de Estado de Rusia, China y Estados Unidos sobre la paz" contiene cuatro puntos y expone una posición común de las tres potencias frente a distintos desafíos internacionales. Entre los temas centrales aparecen la reforma de las Naciones Unidas (ONU), el aumento de la producción y el suministro de petróleo y la apertura de conversaciones para reducir los riesgos nucleares.

El comunicado presentó el encuentro como una instancia de diálogo: "Los tres jefes de Estado mantuvieron un intercambio profundo de opiniones sobre la situación internacional actual y se comprometieron a defender la estabilidad estratégica y la seguridad internacional". Además, Putin y Trump agradecieron a China por organizar la cumbre.

Uno de los compromisos del documento apunta a impulsar una reforma de la ONU para mejorar su capacidad de respuesta ante los desafíos internacionales y fortalecer su función en la preservación de la paz.

En materia energética, los tres gobiernos plantearon aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados. La declaración propone avanzar con esa cooperación "en beneficio de todos los países" y destaca la importancia de garantizar "un flujo estable de energía".

El documento también aborda las inmunidades de los funcionarios estatales y el funcionamiento de los organismos judiciales internacionales. Los mandatarios destacaron la relevancia del consentimiento de los Estados y sostuvieron que la inmunidad de sus funcionarios resulta "de importancia fundamental".

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A la vez, coincidieron en que la Corte Penal Internacional (CPI) y otras instituciones similares no deben abusar de su autoridad.

Los tres gobiernos plantearon que la CPI y otras instituciones similares deben actuar dentro de sus atribuciones y respetar los principios que establece el documento.

El apartado dedicado a la seguridad nuclear constituye otro de los ejes centrales del documento. Los tres mandatarios reafirmaron una premisa histórica de la diplomacia nuclear: "En una guerra nuclear no puede haber vencedores y que nunca debe desencadenarse".

A partir de esa posición, asumieron el compromiso de mantener un diálogo destinado a reducir los riesgos de un enfrentamiento atómico y prevenir la proliferación de armas nucleares.

La iniciativa adquiere relevancia tras el vencimiento del tratado bilateral entre Washington y Moscú sobre control de armamento nuclear. En este escenario, China sostiene que Estados Unidos y Rusia deben reducir primero sus grandes arsenales antes de avanzar en conversaciones sobre el suyo, de menor tamaño.

La declaración también vincula la estabilidad internacional con la seguridad energética. Los tres países plantearon aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados para garantizar un abastecimiento estable.

El documento no establece medidas concretas, plazos ni mecanismos de control, pero incorpora la continuidad de las conversaciones entre las tres potencias como parte de sus compromisos en materia de seguridad internacional.