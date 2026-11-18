Se analiza si entre las personas que acompañaban a Agustín Zabala, y que huyeron antes de la llegada de la policía, estaba el objetivo real del ataque

Agustín Nicolás Zabala, de 21 años, fue asesinado de un balazo que tal vez no era para él. Es una de las hipótesis que se barajan en relación al crimen ocurrido este miércoles a la madrugada en la zona sur de Rosario . Un trasfondo posible conduce al barrio Tablada, a pocas cuadras de la escena del ataque, donde un allegado de la víctima mantiene un conflicto sobre el cual se investiga su posible vinculación con el hecho.

El asesinato ocurrió cerca de la 1 del miércoles en Juan María Gutiérrez al 400, a escasos metros del terreno de la base operativa de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Museo del Deporte Santafesino . Un sector de la ciudad que durante septiembre pasado fue uno de los escenarios de los Juegos Suramericanos y mantuvo una fuerte custodia durante las dos semanas que duró el evento.

La víctima, de acuerdo a lo que pudo confirmar La Capital, no tenía denuncias ni estaba bajo investigación. En ese sentido se analiza si recibió un balazo que estaba dirigido a otra persona, línea que por ahora se ubica por encima de la posibilidad de un ataque al voleo. Quienes estaban con Zabala al momento del crimen huyeron de inmediato y no fueron identificados, pero se sospecha que entre ellos pudo estar el verdadero objetivo del ataque.

Crimen en la noche

Para la 1 del miércoles Agustín Nicolás Zabala estaba al volante de un Peugeot 208 gris oscuro estacionado en Juan María Gutiérrez al 400. La versión preliminar que informó la Fiscalía Regional indica que le dispararon desde afuera, según arrojaron los primeros peritajes balísticos. La policía llegó a los pocos minutos, tras el aviso al 911 de algún testigo, pero para entonces el joven ya estaba sin vida y solo dentro del auto.

Ya para la mañana del miércoles en la zona del hecho otros agentes trabajaban en la confección de un croquis del sitio. A pocos metros de distancia varios niños de una escuela hacían gimnasia y apenas más allá, sobre la calzada, dos charcos de sangre marcaban el lugar del asesinato. De fondo algunas personas corrían o paseaban sus perros, alrededor del Museo del Deporte Santafesino y la figura de Capi, la mascota de los Juegos Suramericanos que hace dos meses poblaron ese espacio hoy devenido en escena del crimen.

>> Leer más: Un joven resultó herido en el medio de un tiroteo con policías

Para esa altura de la mañana ya se había confirmado que Zabala no tenía conflictos, no estaba bajo investigación ni tenía deudas. En ese sentido se analizaba la hipótesis de que el joven pudo recibir un balazo que no era para él. Para los investigadores, sin embargo, no se trató de un ataque al voleo sino que existe un conflicto con eje en un allegado de la víctima.

Movimientos en Tablada

Si bien Zabala estaba solo cuando fue hallado por la policía, se sabe que al momento del ataque había junto a él otras personas que huyeron antes de la llegada de los agentes. Un aspecto clave de la pesquisa será confirmar quiénes estaban dentro del vehículo y si entre ellos se encontraba el allegado a la víctima sobre el cual se supone que mantiene un conflicto en el barrio Tablada.

Tal vez quienes gatillaron confundieron a esta persona con Zabala o quizás dispararon porque sabían que efectivamente estaba allí, pero dieron en el blanco equivocado. Todo es matería de investigación en el legajo que quedó a cargo del fiscal Franco Tassini.

>> Leer más: La casa del clan Funes en barrio Tablada será reconvertida en un espacio de uso comunitario

En las calles de Tablada, de acuerdo a lo que pudo conocer La Capital, se habla de una bronca que se sostiene hace meses con el narcomenudeo como trasfondo. Nombres históricos como los Funes aparecen arrinconados por nuevas caras ligadas a la estructura criminal conocida como Los Menores, que en los últimos años avanzó con una suerte de monopolización del negocio en toda la ciudad en paralelo al sostenido descenso de los homicidios en zonas históricamente calientes como el propio barrio Tablada.

Ligados a estos últimos surgen nombres de jóvenes que administran puntos de venta de drogas en la zona de Patricias Argentinas y Ameghino. Utilizan comercios como fachadas y como espacios desde los cuales monitorean los movimientos en el barrio. Todo, a su vez, consta en denuncias realizadas al 911 el 13 de mayo pasado.