Santiago Espíndola fue una de las figuras de la selección sub-19 en Rosario e iría de arranque en el Millonario en los octavos del Clausura ante Lanús

Santiago Espíndola fue una de las figuras de la selección argentina sub-19 que disputó los Juegos Suramericanos 2026 en Rosario, más precisamente en el Coloso . El mediocampista anotó un gol agónico en las semifinales ante Perú y ahora, ya en Núñez, se perfila para ser titular con River en los playoffs del torneo Clausura .

Luego de las lesiones de Aníbal Moreno, ex-Newell’s , y Fausto Vera , el entrenador interino Leonardo Ponzio tuvo que recurrir a las inferiores para cubrir el puesto en el Millonario. Si bien Lucas Silva tuvo su chance en el clásico frente a Boca, Espíndola debutó como titular ante Aldosivi en la última fecha y demostró su talento .

Los Juegos Suramericanos fueron una importante oportunidad para el volante, ya que tuvo un papel preponderante y fue promovido para entrenar con la primera división de River. Finalmente, le habría ganado la pulseada a Silva y también fue de la partida en el amistoso ante Gimnasia en el receso por la fecha Fifa.

A pesar del intento de Aníbal Moreno de volver a las canchas, finalmente el futbolista surgido de las inferiores leprosas optó por operarse de la discopatía lumbar que arrastraba para ponerse a punto de cara a la temporada 2027. En tanto, Fausto Vera sufre una tendinitis crónica en el pie derecho y todavía está en duda para el encuentro de octavos de final.

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El gran nivel de Espíndola en el Coloso durante los Juegos Suramericanos le valió la chance con River y podría tener su primera prueba de fuego en los playoffs del Clausura, en el encuentro del próximo domingo ante Lanús a las 19 en el Monumental.

Después de un auspicioso debut en Mar del Plata, con un Aldosivi ya descendido, el volante millonario podría tener su segunda aparición en primera nada más ni nada menos que con un partido de eliminación directa y con la presión de los hinchas de ganar el título para clasificar a la Copa Libertadores.