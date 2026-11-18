Los trabajadores pueden consultar su historia laboral de manera online, siguiendo una serie de pasos. Cómo verificar que estén todos los datos y qué hacer si falta información

Los aportes jubilatorios y la historia laboral se pueden revisar a través de la aplicación o página oficial de Ansés.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) busca facilitar el acceso de las personas a sus propios datos relevantes dentro del sistema. En ese sentido, el organismo recordó que quienes lo deseen pueden acceder al detalle de los aportes registrados a lo largo de toda su historia laboral de manera rápida y sencilla.

Para informarse acerca de los aportes registrados, es posible consultar toda una serie de datos referidos a la propia Historia Laboral . En esta sección el trabajador podrá acceder a:

►Los períodos registrados y las remuneraciones como trabajador autónomo y/o monotributista. Si no hay información de montos, es probable que el aporte se esté realizando a otra caja de jubilación.

►Información suministrada por las provincias transferidas a la Nación, en caso de que corresponda.

Desde esa misma página es posible emitir una constancia de Historia Laboral que no requiere de la autenticación de un agente de Ansés. Asimismo, los trabajadores pueden solicitar un Reconocimiento de Servicios, que es una resolución firmada por Ansés con los aportes jubilatorios registrados en el ámbito nacional.

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Cómo consultar la historia laboral y los aportes registrados en Ansés

Acceder a los datos registrados consta de una breve cantidad de pasos que a su vez son cortos y sencillos. En principio, la consulta se puede realizar en el sitio web oficial de Ansés, al cual se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Es posible, también, consultar los datos desde la aplicación Mi Ansés.

Una vez dentro del sitio, es preciso ingresar en la sección “Trabajo” y luego en la opción “Consultar Historia Laboral”. Desde allí es posible obtener información relevante acerca de todo lo que concierne al período laboral.

La Historia Laboral, por su parte, se puede descargar e imprimir fácilmente y es válida como constancia, sin necesidad de incluir la firma del personal de Ansés.

Si existen dudas al respecto de los pasos a seguir, en su página web oficial, Ansés ofrece un video explicativo con la información necesaria.

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Cómo reclamar si faltan aportes en la Historia laboral

En caso de necesitar acreditar años que no figuran registrados en la Historia Laboral, es posible solicitar un Reconocimiento de servicios en Anses. Se trata de una resolución firmada por el organismo en la que se reconocen los aportes jubilatorios registrados en el ámbito nacional, tanto los declarados por los empleadores como los realizados como trabajador independiente.

Este documento se puede solicitar en cualquier momento de la vida laboral, cuando se necesite presentar ante organismos provinciales o cajas previsionales los aportes realizados en el ámbito nacional o cuando se cuente con la documentación necesaria para demostrar períodos trabajados que no están registrados en Anses.

Para pedir el Reconocimiento de servicios es necesario contar con recibos de sueldo, certificación de servicios emitida por los empleadores y/o telegramas que se hayan enviado a lugares de trabajo que ya no estén activos, reclamando los aportes faltantes.

El trámite se realiza por internet. Se debe tener a mano una foto del DNI (frente y dorso) y la documentación para probar los períodos trabajados que no estén registrados en el historia laboral. Luego se necesita obtener la Clave de Seguridad Social (en caso de no tenerla, se puede crear directamente desde la página de Anses). Por último, es necesario ingresar en Atención Virtual con la clave y elegir la opción "Solicitar Reconocimiento de Servicios" para comenzar el trámite.

Por otro lado, también se puede realizar el trámite en las oficinas de Anses solicitando un turno previamente. A la cita se debe llevar la documentación detallada anteriormente.