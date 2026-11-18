Reclamaron por "el deterioro de haberes, el ajuste sobre el sector y el avasallamiento de derechos"

Organizaciones de jubilados y pensionados de Rosario protagonizaron una importante marcha en reclamo de un aumento de ingresos y mejores condiciones de vida. La columna se movilizó de Córdoba y San Martín hasta la plaza 25 de Mayo, donde se leyó un documento.

“Frente al deterioro de nuestros haberes, el ajuste sobre el sector y el avasallamiento de nuestros derechos, volvemos a ganar las calles para hacer escuchar nuestra voz y expresar colectivamente nuestros reclamos”, señalaron las organizaciones a través de un comunicado.

>> Leer más: Rosario vuelve a movilizarse para reunir alimentos destinados a más de 400 comedores

La movilización fue acompañada por organizaciones sociales y sindicales de distintos espacios, y algunos referentes políticos de la oposición. El reclamo incluyó un aumento de emergencia para jubilaciones y pensiones, medicamentos gratuitos, defensa del PamiI y Iapos, rechazo a la represión, boleto de transporte público gratuito y restitución de moratoria.

La marcha se organizó a partir de un trabajo de articulación de diferentes organizaciones del sector y de los gremios. “Estamos hace un tiempo organizándonos, haciendo un esfuerzo importante”, remarcó uno de sus referentes.

Las organizaciones de jubilados y pensionados que suscribieron el documento central de la jornada fueron CTA de los Trabajadorxs, CTA Autónoma, Frejel, Foro de la 3era edad, Asociación de Judiciales, Amsafé, Asociacion Bancaria, Apops, Coad, ATE Rosario, Centro de Jubilados Sadop Rosario, Mesa Coordinadora de Jubilados Rosario, Frente por la Soberanía, Autoconvocados, Frente 4 de abril, Trabajadores Jubiladxs de Santa Fe y Jubiladxs Corriente Nacional de la Militancia.

De clase pasiva a sujeto político

"Somos un conjunto de organizaciones de Jubiladxs y pensionadxs, de adultos mayores y jubiladxs/pensionadxs en general, que nos autoconvocamos en unidad, para decir Basta", señalaron en el documento. Y subrayaron: "Somos trabajadores y trabajadoras que hemos dejado la piel a lo largo de nuestras vidas".

En ese sentido, enfatizaron: "No somos descartables ni material de desecho, nuestras vidas valen y nos manifestamos como trabajadorxs y ciudadanxs". Rechazaron también el mote de “clase pasiva” para reivindicarse como "un sujeto político que emerge ante la necesidad de ser sujetos de derecho".

Cabildo abierto

En un contexto de profunda crisis, crece la protesta, la movilización y la conflictividad. Este viernes 20 se realizará en Plaza San Martín, desde las 17, un Cabildo Abierto por la Soberanía. Confirmaron el acompañamiento loa aceiteros de Roario, la Catt, ATE, UOM y las dos CTA, entre otras organizaciones gremiales y sociales.

El objetivo será abrir un espacio de debate y elaboración de propuestas entre los distintos sectores que participan de las medidas de protesta frente a las políticas impulsadas por el gobierno nacional.