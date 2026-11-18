La encargada de un gimnasio de la peatonal San Martín denunció a un hombre de 38 años al que previamente habían echado de otro negocio

La primera denuncia de exhibiciones obscenas fue en Corrientes y Ricardone.

Un hombre de 38 años fue demorado este martes bajo sospecha por exhibiciones obscenas en Rosario. La Policía de Santa Fe recibió al menos dos denuncias contra la misma persona por masturbarse en el microcentro e intervino a última hora de la jornada para arrestarlo.

Las fuerzas de seguridad provinciales identificaron a Marcelo A. durante un operativo en la peatonal San Martín . Por entonces, la Central de Emergencias 911 ya había atendido otra llamada vinculada a un episodio similar a pocas cuadras del lugar.

A partir del último episodio, agentes de la Brigada Motorizada aprehendieron al acusado en la puerta de un gimnasio . Desde allí lo trasladaron a la comisaría 2ª a la espera de la intervención de la Justicia provincial.

El primer caso tuvo lugar en una tienda de ropa ubicada en la esquina de Corrientes y Ricardone. Dos jóvenes de 19 y 22 años advirtieron que un hombre había empezado a masturbarse adentro del local .

Cuando la policía llegó al lugar, las denunciantes confirmaron que habían conseguido echar al sospechoso de Play On. Sin embargo, más tarde surgió otro pedido de ayuda parecido a través del 911.

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Alrededor de las 20, las fuerzas de seguridad provinciales fueron al gimnasio ubicado sobre San Martín al 1100. En ese momento, la encargada de 58 años dijo que un hombre se había estado masturbando frente al centro de entrenamiento ubicado entre San Juan y Mendoza.

Finalmente, los agentes dieron con el sospechoso en inmediaciones de Training Center y lo arrestaron en base a los testimonios recabados previamente. Marcelo A. quedó bajo custodia en la seccional de Paraguay al 1100 como parte de las primeras medidas para abordar el caso.