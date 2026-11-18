El secretario general de Dragado y Balizamiento, Edgardo Arrieta, fue reelecto para conducir la seccional rosarina de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt). Del congreso participaron dirigentes nacionales y un funcionario de Kicillof

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) Regional Rosario renovó el mandato de sus principales autoridades durante su congreso. Edgardo Arrieta, de Dragado y Balizamiento, fue reelecto al frente de ese nucleamiento. Llamó a “luchar por la universidad, los jubilados, los desocupados y por todos nosotros que somos tabajadores”.

Arrieta cumplirá un nuevo mandato de cuatros nuevos años, acompañado por Gonzalo Galeano (Somu) como secretario adjunto; Marcelo Pipi Andrada (Recolectores) como secretario gremial, y Fernando Ramírez (Siconara) como secretario de Prensa.

Del encuentro que se realizó en el camping del sindicato de Recolectores participaron el Subsecretario de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Reveles y secretarios nacionales de la Catt.

Entre los gremios presentes estuvieron los camioneros santafesinos de Juan Chulich, Sutpa, Cadetes de Rosario, Coad, Somu, Siconara, Dragado y Balizamiento, Centro de Patrones, los aeronáuticos de APA, fleteros y Supeh.

El flamante secretario general de la Catt Rosario, Edgardo Arrieta resaltó en primer lugar ante un auditorio colmado de trabajadores de distintas entidades gremiales a las figuras de Hugo y Pablo Moyano. También destacó la presencia del funcionario que es parte del gobierno de Axel Kicillof en Buenos Aires. “Hoy el país necesita mas que nunca que estemos en las calles peleando por todo lo que nos están quitando y lo que nos quieren quitar”, dijo.

Marcelo Pipi Andrada, secretario general del Sindicato de Trabajadores Recolectores de Santa Fe, señaló: “Debemos hacer historia, y darle un corte a todo esto”.