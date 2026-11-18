Sucedió el martes a la noche en Pellegrini y Cullen, en la zona oeste de Rosario. No hubo heridos, pero la policía halló en la vereda tres vainas de 9 milímetros

El incidente fue reportado en torno a la canchita de fútbol. No se reportaron heridos ni daños en el establecimiento

Un momento de mucha tensión se vivió anoche en una canchita de fútbol de zona oeste de Rosario donde se produjo una pelea y enseguida una secuencia de disparos al aire fuera del predio, que en principio no causó heridos ni produjo daños en el establecimiento.

Todo sucedió alrededor de las 22, en torno al establecimiento "De media cancha", situado en avenida Pellegrini y Cullen, en jurisdicción de la Seccional 12ª.

A esa hora, la policía fue alertada por un caso de abuso de armas en esa zona de la ciudad. Cuando los primeros agentes llegaron al lugar hallaron en la vereda del complejo deportivo material balístico, pero no se constataron daños producto de los disparos.

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El tiroteo no habría causado heridos y tampoco se pudo detectar al o los autores de los disparos. Los efectivos que acudieron al lugar incautaron tres vainas servidas de calibre 9 milímetros, dos que tenían la inscripción PSF y la otra con FLB.