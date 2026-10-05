Un "gracias" gigante y una camiseta para Messi: la sorpresa que apareció en el Monumento

La camiseta tiene el número 10 y la palabra “Gracias”. La intervención incluye un mapping audiovisual sobre la historia de Messi en la selección argentina

Rosario amaneció este lunes con una imagen difícil de pasar por alto. Una camiseta gigante de la selección argentina fue instalada frente al Monumento Nacional a la Bandera , en una acción comercial vinculada a Lionel Messi.

La intervención fue montada durante la madrugada y cuenta con autorización de las autoridades del Monumento. La camiseta quedó tendida sobre el piso, entre el mástil mayor y el inicio del Monumento, en uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad.

La prenda tiene los tradicionales colores celeste y blanco , lleva el número 10 en dorado y una palabra que resume el sentido de la acción: “Gracias” .

La intervención se realiza en la previa del partido que la selección argentina disputará este martes, en una jornada que tendrá nuevamente a Messi con la camiseta nacional.

Como parte de la acción también fueron instaladas cuatro columnas de luces que serán utilizadas para realizar un mapping audiovisual sobre la camiseta. La intervención estará relacionada con la historia de Messi en la Selección Argentina.

Por las dimensiones de la estructura y su ubicación, la camiseta puede apreciarse especialmente desde puntos elevados, por lo que se espera que la imagen tenga una fuerte circulación en redes sociales.

Cómo quedó la zona del Monumento

El despliegue quedó delimitado al espacio correspondiente al Monumento y no afecta la circulación por avenida Belgrano ni por calle Córdoba.

El sector cuenta con seguridad privada y presencia policial, mientras que las columnas de iluminación ya quedaron instaladas para la intervención audiovisual.