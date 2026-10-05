La Capital | La Ciudad | Messi

Un "gracias" gigante y una camiseta para Messi: la sorpresa que apareció en el Monumento

La camiseta tiene el número 10 y la palabra “Gracias”. La intervención incluye un mapping audiovisual sobre la historia de Messi en la selección argentina

5 de octubre 2026 · 09:25hs
Google Seguir a La Capital en Google
Rosario amaneció con una camiseta gigante de Messi frente al Monumento a la Bandera

Rosario amaneció con una camiseta gigante de Messi frente al Monumento a la Bandera

Rosario amaneció este lunes con una imagen difícil de pasar por alto. Una camiseta gigante de la selección argentina fue instalada frente al Monumento Nacional a la Bandera, en una acción comercial vinculada a Lionel Messi.

La intervención fue montada durante la madrugada y cuenta con autorización de las autoridades del Monumento. La camiseta quedó tendida sobre el piso, entre el mástil mayor y el inicio del Monumento, en uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad.

La prenda tiene los tradicionales colores celeste y blanco, lleva el número 10 en dorado y una palabra que resume el sentido de la acción: “Gracias”.

Un homenaje a Messi

La intervención se realiza en la previa del partido que la selección argentina disputará este martes, en una jornada que tendrá nuevamente a Messi con la camiseta nacional.

Como parte de la acción también fueron instaladas cuatro columnas de luces que serán utilizadas para realizar un mapping audiovisual sobre la camiseta. La intervención estará relacionada con la historia de Messi en la Selección Argentina.

Por las dimensiones de la estructura y su ubicación, la camiseta puede apreciarse especialmente desde puntos elevados, por lo que se espera que la imagen tenga una fuerte circulación en redes sociales.

Cómo quedó la zona del Monumento

El despliegue quedó delimitado al espacio correspondiente al Monumento y no afecta la circulación por avenida Belgrano ni por calle Córdoba.

El sector cuenta con seguridad privada y presencia policial, mientras que las columnas de iluminación ya quedaron instaladas para la intervención audiovisual.

Noticias relacionadas
Lautaro Martínez celebra junto a Nico Paz. Ambos convirtieron en la goleada de Argentina sobre Bolivia.

Argentina y otro partido para transcurrir la espera por la despedida de Leo Messi

Hice dinero, no me quejo, pero me han engañado. Uno confía en personas que tienen otras intenciones, sostuvo Condorito Ramos.

La historia del goleador de Newell's: la estafa, el reconocimiento y la mano que le dio Jorge Messi a su padre

Los jugadores de Burkina Faso están varados en Marruecos y el partido con Argentina corre riesgo de no jugarse.

Corre el riesgo de no jugarse el partido entre la selección argentina y Burkina Faso 

La serie animada Messi y los gigantes llegará a Disney+ en 2027.

Llegó el primer adelanto de la nueva serie animada de Messi que estrenará Disney+

Ver comentarios

Las más leídas

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Lo último

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte

Scioli celebró la victoria de Flavio Bolsonaro y las redes le recordaron cuando apoyaba a Lula

Scioli celebró la victoria de Flavio Bolsonaro y las redes le recordaron cuando apoyaba a Lula

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario: el incremento impactará durante la jornada

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario: el incremento impactará durante la jornada

Un "gracias" gigante y una camiseta para Messi: la sorpresa que apareció en el Monumento

La camiseta tiene el número 10 y la palabra “Gracias”. La intervención incluye un mapping audiovisual sobre la historia de Messi en la selección argentina

Un gracias gigante y una camiseta para Messi: la sorpresa que apareció en el Monumento
Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte
Policiales

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte

Siguen las obras en el Parque Independencia, que finalizarán en diciembre

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Siguen las obras en el Parque Independencia, que finalizarán en diciembre

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca
Policiales

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario: el incremento impactará durante la jornada
La Ciudad

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario: el incremento impactará durante la jornada

Ivana Garcilazo: arranca el juicio y Fiscalía pide 30 años de prisión para los tres acusados
Policiales

Ivana Garcilazo: arranca el juicio y Fiscalía pide 30 años de prisión para los tres acusados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que ya acumula un pozo de $10.100 millones

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Cuál es el sitio oficial para seguir los resultados en vivo de la elecciones en Brasil

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Habrá balotaje en Brasil: Bolsonaro le ganó a Lula, que se acercó a 2,1 puntos

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

Repudio del Sindicato de Prensa Rosario por panfletos anónimos contra periodistas

La furia de Fito Páez: estalló en un show contra el personal de seguridad

La furia de Fito Páez: estalló en un show contra el personal de seguridad

Ovación
Newells estará atento a Estudiantes y Gimnasia de Mendoza, un perseguidor y su próximo rival
Ovación

Newell's estará atento a Estudiantes y Gimnasia de Mendoza, un perseguidor y su próximo rival

Newells estará atento a Estudiantes y Gimnasia de Mendoza, un perseguidor y su próximo rival

Newell's estará atento a Estudiantes y Gimnasia de Mendoza, un perseguidor y su próximo rival

De ser el más goleado al menos vencido: los secretos del Newells que pelea por la clasificación

De ser el más goleado al menos vencido: los secretos del Newell's que pelea por la clasificación

La judoca ciega que se quedó para siempre en Rosario y que sueña con los Juegos Olímpicos

La judoca ciega que se quedó para siempre en Rosario y que sueña con los Juegos Olímpicos

Policiales
Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte
Policiales

Futsal femenino: pelea entre jugadoras e insultos racistas durante un partido en zona norte

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca

Una pelea entre cuidacoches terminó con uno apuñalado e internado en el Heca

Ivana Garcilazo: arranca el juicio y Fiscalía pide 30 años de prisión para los tres acusados

Ivana Garcilazo: arranca el juicio y Fiscalía pide 30 años de prisión para los tres acusados

Salto Grande: allanamiento y secuestro de drogas

Salto Grande: allanamiento y secuestro de drogas

La Ciudad
Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario: el incremento impactará durante la jornada
La Ciudad

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario: el incremento impactará durante la jornada

Un gracias gigante y una camiseta para Messi: la sorpresa que apareció en el Monumento

Un "gracias" gigante y una camiseta para Messi: la sorpresa que apareció en el Monumento

¿Hay que hacerse un papanicolau todos los años? Cuáles son las recomendaciones actuales

¿Hay que hacerse un papanicolau todos los años? Cuáles son las recomendaciones actuales

La advertencia de las universidades a los legisladores: Estamos entrando en una fase terminal

La advertencia de las universidades a los legisladores: "Estamos entrando en una fase terminal"

Bolsonaro arrasó en Santa Catarina, donde superó a Lula por 41,6 puntos
El Mundo

Bolsonaro arrasó en Santa Catarina, donde superó a Lula por 41,6 puntos

Christa Pike sigue inconsciente en el hospital tras la fallida ejecución
Información General

Christa Pike sigue inconsciente en el hospital tras la fallida ejecución

Los gremios de Rosario se preparan para ir hacia un paro regional
Economía

Los gremios de Rosario se preparan para ir hacia un paro regional

Pami ofrece talleres gratis de todo tipo en Santa Fe: cómo anotarse en Rosario
Información General

Pami ofrece talleres gratis de todo tipo en Santa Fe: cómo anotarse en Rosario

La UNR volvió a obtener la máxima acreditación para Bioquímica y Farmacia

La UNR volvió a obtener la máxima acreditación para Bioquímica y Farmacia

Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones
La Ciudad

Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones

Macabro: hallan en reserva natural de V. G. Gálvez fotos de niñas y muñecos
La Región

Macabro: hallan en reserva natural de V. G. Gálvez fotos de niñas y muñecos

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la familia reclamó mayor recompensa

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte de Giovani Mvogo Eteme: la familia reclamó mayor recompensa

Secuestraron bienes del entorno de Pillín en la causa por lavado de activos
Policiales

Secuestraron bienes del entorno de Pillín en la causa por lavado de activos

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike
Información General

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike

Argentina y un amistoso sin equivalencias para preparar la despedida de Lionel Messi
Ovación

Argentina y un amistoso sin equivalencias para preparar la despedida de Lionel Messi

Más que dejar dos puntos, Newells sumó en el Coloso uno que vale mucho

Por Gustavo Conti
Ovación

Más que dejar dos puntos, Newell's sumó en el Coloso uno que vale mucho

Un repartidor le robó a un diputado santafesino durante un móvil en vivo
Política

Un repartidor le robó a un diputado santafesino durante un móvil en vivo

La subasta de bienes incautados apunta a una mayor convocatoria
La Ciudad

La subasta de bienes incautados apunta a una mayor convocatoria

La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La otra Dolly: tres nuevos casos de una partera de barrio Parque

Narco y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo
Policiales

Narco y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo

Retirarán a lo largo de un año los nidos del cableado aéreo en desuso
La Ciudad

Retirarán a lo largo de un año los "nidos" del cableado aéreo en desuso

Barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol
Policiales

Barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol

El agro invirtió u$s 14.747 millones para sembrar la campaña 2025/26
Agro

El agro invirtió u$s 14.747 millones para sembrar la campaña 2025/26

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario tras casi ocho meses sin cambios
La Ciudad

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario tras casi ocho meses sin cambios