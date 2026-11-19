Los Vándalos encabezan la última fecha del ciclo Distrito TL La emblemática banda rosarina se presentará en Distrito Siete este viernes 20 con Madre Perra como grupo invitado 19 de noviembre 2026 · 14:01hs

Los Vándalos se presentan este viernes 20 en Distrito Siete

La última fecha del ciclo Distrito TL (Todo Local), que busca poner el foco en la música rosarina, tendrá como protagonistas ni más ni menos que a Los Vándalos. Con Madre Perra como banda invitada, el show será el viernes 20 de noviembre, a las 21, en Distrito Siete (Ovidio Lagos 790)

Las entradas se pueden adquirir a través de la plataforma D7entradas, o de manera presencial en Amadeus Rock (Córdoba 1369) y And Roll (Génova 1580). Con Tarjeta de Beneficios La Capital hay 20% de descuento y acceso a sorteos exclusivos.

“Después de varias fechas compartiendo música, pasión y rock, llega el gran cierre de Distrito TL 2026, como se merece: a puro rock & roll con una de las bandas más emblemáticas de la ciudad”, anticiparon desde la organización.

La banda nacida en el barrio Luz y Fuerza sigue celebrando sus más de 35 años de historia en la música. Popono, Larva, Chino, Bruno, Pablo, Kutu, Jopo y Gabi se subirán al escenario una vez más para protagonizar una noche “inolvidable, con rock y amigos”.