El hombre de 46 años se entregó el día después de la publicación del video de la mujer que contaba sobre las amenazas y lesiones que sufrió

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este miércoles e l arresto de un hombre de 46 años por una grave denuncia de violencia de género de parte una influencer . El sospechoso era buscado por golpes y amenazas a María Florencia Ferré en Roldán y finalmente se presentó ante las autoridades.

La mujer de 36 años había hecho la denuncia el día anterior en la comisaría 23ª de Funes. Además contó la historia a través de un video publicado en su cuenta de Instagram , de modo que el caso cobró relevancia rápidamente en el oeste del Gran Rosario.

Según fuentes oficiales, Héctor S. decidió entregarse en una de las dependencias de las fuerzas de seguridad provinciales . Ante esta situación, el fiscal Martín Sanguinetti dispuso que el presunto agresor permanezca privado de su libertad para continuar con la pesquisa.

La Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la PDI abordó el caso a raíz de una denuncia presentada este martes por lesiones y amenazas . En base a este testimonio, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) abrió una causa penal para esclarecer lo sucedido el último lunes a la noche.

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La situación tomó estado público en cuestión de horas por la grabación que compartió Ferré en redes sociales. En las imágenes se podía ver que tenía la cara golpeada y un hematoma en el ojo derecho, entre otros indicios de la golpiza.

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La Unidad Especializada en Violencias de Género de la Fiscalía Regional Segunda recogió el testimonio de la influencer oriunda de Roldán y la búsqueda del sospechoso avanzó rápidamente. Un día después de la denuncia, Héctor S. fue a la sede de la agencia de la PDI para ponerse a disposición de las autoridades.

A partir de la primera consulta del personal en turno, el funcionario a cargo de la investigación ordenó la detención de la expareja de la mujer. Sanguinetti ordenó que quedara bajo custodia policial en Rosario, entre otras medidas vinculadas al caso.

¿Qué dijo la influencer sobre la denuncia?

De acuerdo al relato compartido en redes sociales, el acusado llamó a Ferré este lunes a las 19.30. "Yo ya no estaba más con él. Siempre volvía porque me sentía sola", aclaró en cuanto a los antecedentes de un vínculo que duró casi cuatro años con varias separaciones temporales.

La mujer pactó un encuentro en la esquina de su casa para que sus hijos no escucharan la discusión. En ese momento, Héctor S. la hizo subir a su camioneta y empezó a hostigarla mientras manejaba por la ex ruta 9. Durante el trayecto, la influencer decidió abrir la puerta y arrojarse de la pick up en movimiento para tratar de huir.

El conductor siguió a su expareja al volante y frenó para alcanzarla a pie. "Me agarró de los pelos y me tiró al piso. No paró ahí, me cagó a cachetadas y me subió de nuevo", precisó la denunciante.

Según esta declaración, el sospechoso reanudó el viaje hacia el oeste por la ruta. Mientras manejaba le preguntaba a la mujer si estaba viendo a otra persona y la insultaba. Cuando llegaron a Casilda, hizo un giro en U. Minutos más tarde, Ferré trató de tomar el volante y apagar el vehículo, pero el dueño reaccionó de manera violenta: "Me pegó un puñetazo y ahora tengo el ojo así. Me cacheteó y me insultó. No sé cómo la estoy contando viva".

"Estaba descontrolado, no le importaba nada", advirtió la influencer este martes mientras se filmaba. Además dijo que fue amenazada con una maza. Luego concluyó que el incidente tendrá "consecuencias gravísimas".

¿Cómo denunciar violencia de género en Rosario?

Frente a una emergencia en un contexto de violencia de género con riesgo para la vida de una persona en la provincia de Santa Fe, las autoridades recomiendan llamar directamente al 911. Tanto la víctima como testigos pueden realizar las denuncias correspondientes.

Para otras acciones y asesoramiento, Rosario cuenta con el Teléfono Verde 0800-444-0420. Esta línea gratuita también funciona las 24 horas con el fin de colaborar con las víctimas. Otra herramienta similar es el Contacto Violeta, un servicio de asistencia por mensajes de Whatsapp a través del 341-5-781509. Esta opción se encuentra disponible para quienes precisan ayuda y no pueden hablar a la hora de solicitarla.

En la órbita local, las denuncias sobre violencia de género pueden realizarse en la principal sede regional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ubicada en Sarmiento 2850. El teléfono del organismo es 341-4-861200.

A nivel nacional también funciona la línea 144 para atender casos en cualquier punto del país.