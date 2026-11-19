Una reportera gráfica de La Capital, distinguida en los Premios Rosarigasinos Celina Mutti Lovera resultó ganadora en la terna "fotoperiodismo" de la tercera edición de los premios que se entregaron este miércoles en el Teatro El Círculo 19 de noviembre 2026 · 08:46hs

Foto: gentileza de Juan José Garcia Celina Mutti Lovera junto a sus compañeros

La reportera gráfica Celina Mutti Lovera fue distinguida en la tercera edición de los Premios Rosarigasinos, en la categoría de fotoperiodismo. El reconocimiento a la trabajadora de prensa del diario La Capital fue entregado este miércoles por la noche en una ceremonia realizada en el Teatro El Círculo.

Uno de los objetivos fundamentales de estos premios es el reconocimiento artístico, valorando el esfuerzo y la dedicación de quienes contribuyen a enriquecer la escena cultural de la ciudad. A través de este reconocimiento, se pretende dar mayor visibilidad a las y los hacedores de cultura, fortaleciendo su vínculo con la comunidad y destacando su relevancia en la construcción de nuestra identidad.

Música, teatro, danza, literatura, artes plásticas y cine fueron algunas de las categorías. Los ganadores de los Rosarigasinos se llevaron un Mendieta, la estatuilla que busca al mismo tiempo homenajear al Negro Fontanarrosa, a través de uno de sus personajes más emblemáticos.

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Mutti Lovera, reportera gráfica de este medio, eligió subir al escenario con sus dos colegas ternados: Gustavo Villordo y Franco Trovato Fuoco. "Quise darle importancia a la tarea colectiva que conlleva nuestro trabajo como reporteras y reporteros", contó luego de la entrega. Foto: gentileza de Juan José Garcia La identidad cultural de Rosario La identidad cultural rosarina tiene su día de celebración y premiación instaurado oficialmente por la Ordenanza municipal N°10.716. El 29 de noviembre fue la fecha acordada para año a año festejar el “Día del Arte Rosarigasino” remarcando tres pilares fundamentales: celebrar dicha identidad cultural, promover el arte local alentando la profesionalización e impulsar a sus artistas dándoles mayor visibilidad