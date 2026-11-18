Un pastor de Florida con ciudadanía haitiana y estadounidense fue declarado culpable en Estados Unidos de cargos derivados del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, un magnicidio que sumió a la nación caribeña en una profunda agitación.

Luego de un juicio de casi ocho semanas en un tribunal federal de Miami, Christian Emmanuel Sanon fue encontrado culpable de ocho cargos, entre ellos conspiración para matar a Moïse.

Sanon, quien permanece bajo custodia federal, enfrenta la posibilidad de cadena perpetua y su audiencia de sentencia está programada para el próximo 10 de febrero. La abogada del pastor bautista, Zeljka Bozanic, anticipó que presentará una apelación.

Haití no tiene presidente desde que un escuadrón compuesto en su mayoría por soldados colombianos retirados mató a Moïse e hirió a su esposa en una incursión nocturna en su residencia el 7 de julio de 2021. Haití, la nación más pobre del continente americano, tiene un historial de dictadura, convulsión política e intervención extranjera que durante años obstaculizó a un gobierno democrático.

Los fiscales federales señalaron que el sur de Florida fue escenario para planear y financiar el complot para derrocar a Moïse e instalar a un presidente elegido por los conspiradores. Añadieron que Sanon fue la primera opción de los conspiradores para reemplazar a Moïse. Los fiscales también afirmaron que el religioso ayudó a recaudar dinero para la conspiración y organizó el viaje y alojamiento en Haití para él y otras personas.

Sanon, nacido en Haití y residente en Estados Unidos desde su adolescencia, reconoció que en un momento estuvo en comunicación con personas que intentaban reemplazar al presidente haitiano, pero afirmó que el grupo ya había elegido a otro candidato. Negó tener conocimiento de algún plan para matar a Moïse.

Los fiscales estadounidenses acusaron a más de 40 personas en conexión con el magnicidio, una docena de las cuales fueron declaradas culpables, incluidos cinco que cumplen sentencias de cadena perpetua.

En un juicio anterior, Arcangel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages fueron encontrados culpables de conspirar para matar o secuestrar a Moïse, de proporcionar apoyo material para ejecutar el complot y de violar la ley de neutralidad de Estados Unidos, por lo que enfrentan posibles sentencias de cadena perpetua.