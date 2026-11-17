El estadio de Central Compite por ese honor con el Madre de Ciudades de Santiago del Estero y el estadio único de La Plata

Boca y Platense podrían jugar la final de la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito. Se define el viernes.

El Gigante de Arroyito aparece como el principal candidato para albergar la final de la Copa Argentina 2026, en la que se enfrentarán Boca y Platense. Las alternativas al estadio de Central son el Madre de Ciudades de Santiago del Estero y el estadio único de La Plata.

La organización de la Copa Argentina definirá este viernes cuál será la sede para la gran final entre xeneizes y calamares, que está programada para el miércoles 2 de diciembre.

Con las plazas de Córdoba y Mendoza ya descartadas, el estadio de Central se posiciona como el principal candidato para recibir el choque que consagrará al nuevo campeón federal.

Las alternativas: Madre de Ciudades y La Plata

Detrás de la alternativa rosarina, el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero figura como primera opción. Como última alternativa en carpeta aparece el Estadio Único Tricampeones del Mundo-Diego Armando Maradona de la ciudad de La Plata, cuya agenda oficial, que ya cuenta con eventos de primer nivel confirmados hasta fin de año.

Esta temporada, Boca ya jugó por la Copa Argentina en Arroyito. Fue aquel recordado partido ante Racing, en el que caía por 2 a 0 y lo dio vuelta para imponerse por 3 a 2. Los tres tantos del xeneize ese día los marcó el ecuatoriano Enner Valencia, y todos de cabeza.