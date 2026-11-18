Pastelería de Pichincha tuvo que tirar su producción por extenso corte de luz El local ubicado en Salta al 3000 llevaba más de 30 horas sin servicio por los trastornos causados por la tormenta del lunes a la noche 18 de noviembre 2026 · 13:58hs

Foto: redes sociales El local ubicado en Pichincha sufrió serios inconvenientes por la tormenta del lunes a la noche

Una pastelería de barrio Pichincha lleva casi 36 horas sin suministro de energía eléctrica y tuvo que desechar gran parte de su mercadería. Andrés Prat, dueño del establecimiento ubicado en Salta al 3000, contó que hizo el reclamo ante la EPE pero solo recibió "un número de gestión".

El problema se produjo a partir de la tormenta que asoló Rosario antenoche. "Se cortó la luz a las 1.30 del martes", sostuvo Prat. "Se trata del lugar donde comercializo porque los productos se elaboran en otro lugar. Cuando ayer llegamos a las 7 de la mañana, nos encontramos con que no teníamos energía", subrayó.

En declaraciones a LT8, el comerciante señaló que el corte de luz impactó en las tortas, masas, en todos los productos que tienen crema y requieren frío. "Las aguanté hasta la tarde de ayer con la esperanza de que el problema pudiera solucionarse, pero tuve que tirar todo. Entre mercadería, productos lácteos, debo haber perdido 250 mil pesos, fácilmente", describió Prat.

Reclamos ante la EPE El comerciante y productor aseguró que hizo los reclamos ante la Empresa Provincial de la Energía (EPE), pero no obtuvo ninguna respuesta positiva, solo la certificación del reclamo. Cerca del mediodía de hoy, el servicio aún no se había reestablecido. "Hice el reclamo, lo recibieron, pero sin que me dieran precisiones sobre posible solución".

>> Leer más: Más de 250 cuadrillas municipales intervienen en distintos puntos de la ciudad tras el temporal "Hablé con un vecino de enfrente que tiene una lavandería y me contó que en la empresa le dijeron que había un problema subterráneo. Hoy abrí el negocio porque la producción de pan, factura y bizcochos se puede sostener. No ocurre lo mismo con lo que necesita heladera o frío. Eso no se puede sostener. Trabajo mucho con confitería o pastelería, es lo que se lleva más de la recaudación", describió.