La ciudad redujo su déficit del 26% al 13,5% entre 2015 y 2025, según un informe de la Fundación Apertura. La red de cloacas impulsa el progreso, pero queda en deuda el acceso al servicio de gas natural

El déficit habitacional en el Gran Rosario se redujo casi un 13 % en los últimos 15 años , según el último informe de la Fundación Apertura. Pasó del 26 % de la población con déficit en su vivienda en 2010 al 13,5 % en 2025 , a diferencia del promedio nacional que bajó 10 puntos y se ubica del 18 %. En Rosario , el 97 % de la ciudad tiene acceso a la red de cloacas, sin embargo sólo el 26% posee gas natural. A nivel provincial, en Santa Fe más de 63 mil hogares necesitan una vivienda nueva .

El incremento de unidades disponibles y las estadísticas que mejoraron en el período 2010-2015 en todo el país no lograron resolver el problema: el déficit habitacional sigue golpeando, sobre todo, respecto de la provincia, por fuera de los grandes aglomerados de los departamentos Rosario y La Capital .

La fundación retomó un informe realizado en 2011, en el que señalaba el problema habitacional de Argentina y Santa Fe, y lo actualizó con datos recientes sumando declaraciones de funcionarios provinciales e informes de organizaciones como Tejido Urbano y el Indec. "El diagnóstico: mejor de lo que parece, peor de lo que debería", expresó la Fundación Apertura en el primer apartado del análisis.

En su estudio mostró cómo bajó el número de viviendas con déficit habitacional, pero remarcó que el acceso a la vivienda se agravó con menos propietarios de inmuebles y más inquilinos. "Hay menos viviendas precarias, pero más familias, sobre todo jóvenes, que no logran acceder a la propia. El 48 % de los jóvenes de 25 a 35 años tiene problemas habitacionales", explicó el informe tomando datos nacionales.

Déficit habitacional en Rosario y la provincia

El relevamiento de la Fundación Apertura puso en evidencia que en la provincia de Santa Fe hay 63.093 hogares urbanos que necesitan una vivienda nueva. Esta cifra representa al 6,2 % del total del país, siendo la tercera jurisdicción más grande detrás de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un hogar puede estar habitado por uno, dos o más grupos familiares, aclararon desde la Fundación Apertura a La Capital.

Los más de 63 mil hogares que requieren una nueva vivienda representan al 72 % de los hogares de la provincia. Es decir, 7 de cada 10 hogares tienen al menos una problemática habitacional: hogares en una misma vivienda, como un matrimonio que comparte locación con la familia de su hijo y tiene economías por separado; hacinamiento crítico, con más de tres personas por cuarto; y viviendas irrecuperables, como ranchos o construcciones que no están aptas para ser habitadas y no se pueden reparar. El promedio nacional se ubica en el 73 %.

El dato de Santa Fe se entiende por dos "debilidades nítidas", indicó la Fundación Apertura, y apuntó que en la provincia el 61,4 % de los hogares tiene cobertura cloacal y el 51,8 % cuenta con viviendas conectadas a la red de gas o electricidad. A nivel nacional, los promedios se ubican en el 62,6 % y el 58,4 %, respectivamente. En otras palabras, "el déficit santafesino es de infraestructura urbana, no de techo", se indicó.

Si se comparan los extremos de los últimos 15 años (sin contar 2026), Rosario mejoró su déficit habitacional del 26 % en 2010 al 13,5 % en 2025. A nivel nacional, el déficit habitacional cayó casi 10 puntos y pasó del 28,1% al 18,7 % en el mismo período.

A su vez, el Gran Rosario muestra datos positivos en la red cloacal, con el 97 % de cobertura, pero tiene cifras magras en el acceso a la red de gas natural, ya que sólo el 26% de las viviendas cuenta con el servicio.

Según la Universidad Nacional de Rosario (UNR), citada por la Fundación Apertura, el problema no es sólo la falta de redes, sino también la posibilidad de los hogares de pagar la conexión domiciliaria. "Es un nicho claro para el crédito de mejoramiento", agregaron los autores del informe.

Viviendas vacías en Rosario

El Censo 2022 registró que en Rosario había 54 mil viviendas más que hogares, es decir, existían más unidades que familias viviendo en un mismo inmueble. "El boom inmobiliario posterior a 2002 volcó la renta agropecuaria en departamentos pequeños del centro y de Puerto Norte, pensados como refugio de valor más que como respuesta a una demanda", explicaron los autores del informe.

La Fundación Apertura midió, a través del consumo eléctrico, la vacancia estructural de viviendas. En septiembre de 2023, el 8,6 % del total de las viviendas de la ciudad estaban sin ocupantes, es decir, unas 31 mil unidades llevaban más de un año deshabitadas.

Estas unidades, según el mapa confeccionado para el informe, se concentraron en las zonas sur, sudoeste y oeste de la ciudad. La situación respondió a tres conflictos: "Deterioro y falta de mantenimiento"; sucesiones sin realizar y falta de planos o de final de obra que impiden ingresar los inmuebles al mercado de venta o alquiler; y normas patrimoniales rígidas sobre inmuebles protegidos.

Aunque el informe recordó intentos de castigar con impuestos a las viviendas ociosas, la Fundación Apertura sostuvo que "si la vacancia estructural rosarina se concentra donde los dueños no tienen recursos ni títulos, un recargo impositivo castigaría sobre todo a quien no puede actuar, no a quien especula".