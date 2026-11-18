Los titulares de Economía y de Gobierno intercambiaron con los legisladores miradas sobre el proyecto, que prevé recursos por 18,88 billones de pesos

El ministro Olivares, uno de los expositores en la Cámara alta.

El recinto de la Cámara de Senadores de Santa Fe fue epicentro de una reunión de trabajo con los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, para analizar el proyecto de presupuesto 2027 , mensaje enviado por el Ejecutivo que cuenta con pedido de tratamiento preferencial para la sesión de este jueves.

El encuentro fue encabezado por el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig , y contó con una nutrida presencia de legisladores.

Michlig explicó que la convocatoria tuvo como propósito generar un espacio de intercambio entre las dos bancadas y el equipo del Ejecutivo, escuchar las explicaciones del ministro de Economía y aprovechar la presencia de su par de Gobierno para abordar distintas inquietudes.

“Siempre es bueno el intercambio y la posibilidad de seguir gestionando juntos las políticas públicas, e intentar dar respuestas en conjunto a los santafesinos en momentos de dificultades, teniendo en cuenta la importancia del presupuesto” , expresó el radical.

En ese sentido, ratificó la disposición de la Cámara alta a otorgar un tratamiento con la mayor celeridad posible al proyecto para que pueda continuar posteriormente su recorrido legislativo en Diputados.

Diálogo sobre el presupuesto

Por su parte, Olivares calificó el encuentro como “grato y productivo” y explicó que es parte del proceso de tratamiento legislativo del presupuesto.

“En el proceso deliberativo amerita tener toda la información, evacuar las consultas que cada legislador. Inclusive, como Poder Ejecutivo, recibir aportes e inquietudes desde una mirada distinta, que a veces son inquietudes constructivas”, señaló.

Olivares indicó que el equipo económico tomó nota de las inquietudes de los senadores para darles respuesta y sostuvo que en el gobierno provincial realizaron los mayores esfuerzos para brindar las explicaciones necesarias, de modo que cada legislador pueda formar su propia valoración sobre la propuesta presupuestaria.

El proyecto enviado por el Ejecutivo contempla recursos totales por 18,88 billones de pesos y gastos previstos por 18,87 billones, con un resultado financiero positivo de 919 millones.

>>Leer más: Presupuesto 2027: el Gobierno de Santa Fe en el desafío de "hacer más con los mismos recursos"

Entre sus principales asignaciones se destacan los recursos destinados a Educación, Cultura y Deporte, con 4 billones de pesos; Seguridad, con 2,3 billones; Salud, con 1,8 billones; Infraestructura Productiva, con 1,92 billones, y Obras Públicas y Vivienda, con 2,13 billones.

El proyecto también contempla partidas para municipios y comunas, que totalizan 1,9 billones de pesos al considerar la coparticipación y otros recursos específicos, y prevé la creación del Fondo de Infraestructura Agropecuaria, mediante el cual se destinará la totalidad de la recaudación del impuesto inmobiliario rural a inversiones para el sector.

De ese modo, la propuesta mantiene el equilibrio de las cuentas públicas y contempla una importante inversión en obras públicas, infraestructura y equipamiento, junto con las partidas necesarias para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales del Estado.