Malcorra sobre la sanción a los chicos de Newell's: "Me da tristeza por ellos"

Ignacio Malcorra habló ante los medios este viernes al mediodía en el predio de Arroyo Seco de Rosario Central y se refirió a la polémica que lo tuvo como protagonista, tras la sanción de Newell’s a los seis chicos de 9 años que se tomaron una foto con él. El referente canalla expresó: "Me da tristeza y me pone mal por los nenes". Analizó: "Es una simple foto que se saca un niño con cualquier jugador de primera".

Niños de NOB con Malcorra.jpg

Qué dijo Malcorra sobre la sanción a los nenes de Newell’s

Al ser consultado sobre la foto, Malcorra dijo: "En lo personal me da mucha tristeza y me pone mal por los nenes. La verdad que yo siempre me saqué fotos con todos. Ellos estaban ahí y yo fui a ver a mi hijo. Terminaron de jugar, pasaron, me saludaron y se sacaron una foto como me saco siempre".