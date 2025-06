Fabbiani sobre los nenes de Newell's y Malcorra: "La gente de Central se saca fotos conmigo"

La foto de los niños de las juveniles de Newell's junto a Malcorra generó tensiones entre los padres y otros hinchas del club, con amenazas y acusaciones. Desde el club tomaron la decisión de suspender por tres meses a los jugadores de nueve años y retirarles la beca , pero el presidente Ignacio Astore insistió en que no se trató de un castigo, sino una acción preventiva para proteger a las familias del hostigamiento. Sin embargo, uno de los padres al menos dijo que no se trató de una decisión consensuada como alega el club.

Fabbiani remarcó que “cuando hay un año de elecciones es muy difícil” e intentó desdramatizar la foto. “Entiendo que hay mucha pasión, pero no alcanza como para ir contra un nene. Mi hijo se quiere sacar fotos todo el tiempo, capaz con un jugador de Boca”, agregó, recordando su pasado en River.

El conductor del programa mencionó el caso de Ángel Di María, quien confirmó su regreso a Central recientemente, como otro futbolista que podría motivar a fotos de los pequeños hinchas leprosos, a lo que el Ogro respondió: “¿Cuál sería el problema?”.

La decisión del club

“Es la realidad, es un año político. A mí me molesta que no dejen respetar al presidente que está de turno. Si lo quieren sacar o no vayan a la urna y sáquenlo ahí. Nacho -Astore- fue muy inteligente de que las cosas no pasen a mayores, porque estamos en una ciudad muy difícil. No es una ciudad normal”, aseguró Fabbiani.

En la misma línea, añadió: “Malcorra le hizo los dos goles de los clásicos que había ganado Central, pero los tipos no tienen eso en la cabeza. Son chiquitos. ¿Qué te puede afectar? En nada. Uno tiene que ser inteligente y proteger a los chicos. Lo que hizo Astore fue proteger a los chicos, porque, como es una ciudad tan apasionada, las familias la estaban pasando mal”.

Para concluir con el tema vinculado a Newell's y los juveniles, Fabbiani sentenció: “No hay que dramatizar tanto por una foto, es normal que los nenes le pidan fotos a los futbolistas”.

Su sueño de dirigir a Messi y la llegada de Di María a Central

Durante otro tramo de la entrevista con DSports, el Ogro no temió a hablar sobre sus ilusiones con la Lepra y se refirió a su meta. “Dirigir a Messi sería un sueño para el fútbol argentino, está a la altura de Maradona y por eso también Newell's es tan grande. Él debe tener ganas de venir acá, pero tiene que estar tranquilo y tomar la decisión que él quiera”, afirmó.

Fabbiani valoró el rol del astro rosarino en el fútbol argentino y señaló que una posible llegada al Rojinegro podría traer grandes beneficios a nivel local. “Nuestro fútbol va a crecer si viene Messi acá, sería realmente maravilloso”, dijo.

image - 2025-04-12T174700.070.png Fabbiani estiró su contrato con la Lepra hasta diciembre de 2026. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

En tanto, destacó la llegada de Di María al conjunto de Arroyito y elevó las expectativas de cara al próximo clásico: “Rosario no es una ciudad normal, acá se vive todo de manera muy apasionada. El fútbol se vive de una manera distinta acá y yo disfruto de jugar contra Central. A mí me encanta que esté Di María porque en su momento fue resistido y que se retire acá es muy importante”.

El futuro de la Lepra

En medio del mercado de pases y la preparación de cara al segundo semestre del año, Fabbiani indicó que el presidente Astore le “está dando todos los gustos con los refuerzos”, por lo que asumió la responsabilidad completa en caso de que “pase algo” y su equipo tenga malos resultados.

“Por suerte, teníamos el mercado de pases diagramado hace dos meses y estamos muy contentos con los jugadores que vamos a traer”, remarcó, a la espera de confirmar las primeras incorporaciones en la previa al comienzo del Torneo Clausura en julio.

Finalmente, concluyó: “En el campeonato que viene tenemos que mejorar lo hecho en el último torneo, además tenemos la Copa Argentina que te da una clasificación a copas internacionales. Estamos motivados para lo que va a ser el segundo semestre”.