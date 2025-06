"Están hablando de una sanción y desde Newell's no lo vemos así": la explicación del encargado de Malvinas

“Están hablando de una sanción y del club no la vemos así. Tomamos una medida preventiva para resguardar la integridad física de los chicos que son menores y siguen perteneciendo a Newell’s. De hecho, no pidieron el pase y nosotros no queremos que se vayan”, explicó en Cadena 3, Álvarez, tras la revelación que hizo La Capital sobre el caso que generó un repudio generalizado.