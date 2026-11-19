Para el choque de domingo, el técnico canalla tiene varios nombres como alternativa parta la zaga central, aunque hay algunos que corren con ventaja

Sebastián Zaracho jugó un solo partido como titular desde que llegó a Arroyito. Fue ante Barracas Central.

Frente a un partido en el que el resultado lo es todo, y así será hasta el final, Jorge Almirón está ante la obligación de poner lo mejor Central que tiene disponible para el choque contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza , a sabiendas de que está obligado a meter mano en el equipo por la baja de Gastón Ávila .

Se intuye que habrá alguna otra variante y tiene que ver con el regreso de Ángel Di María , aunque eso no genera ninguna duda. Ahora, en la zaga central, las alternativas son varias.

No sucede a menudo que un técnico disponga de un abanico importante para elegir y Almirón está frente a esa situación, aunque, por supuesto, hay algunos nombres que tienen más chances que otros.

Objetivamente, Central tiene cuatro marcadores centrales en las gateras como salir al ruedo en esa última línea. Están Facundo Mallo, Juan Giménez, Sebastián Zaracho y Juan Cruz Komar . De uno de ellos saldrá el reemplazante del Gato Ávila .

En ese sentido cabe el repaso de lo que fue el aporte al equipo de tuvo cada uno de ellos a lo largo de este torneo Clausura y allí la lista, inexorablemente comienza a depurarse.

Zaracho gana de arriba en e encuentro ante Barracas. El paraguayo es alternativa para la zaga central ante los mendocinos. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Lo que también hay que tener en cuenta es que entre esos cuatro nombres hay un solo zurdo: Zaracho, lo cual lo pone un paso adelante del resto.

>>Leer más: Central se topa otra vez con un duelo a todo o nada: cómo le fue este año en instancias eliminatorias

El perfil lo favorece

Si la idea de Almirón es tener un futbolista al que el perfil lo favorezca, sobre todo a la hora de buscar una salida prolija, al paraguayo habría que anotarle un poroto.

Zaracho estuvo en cancha en cuatro partidos en este Clausura, pero sólo uno de ellos como titular. Fue en ese encuentro como visitante ante Barracas Central en el que el DT dispuso de una formación alternativa. Ese día no sólo cumplió una buena labor en lo defensivo, sino que fue quien metió el pase en cortada para la corrida y posterior definición de Alan Rodríguez.

Almirón tiene un buen concepto de Juan Giménez. En varios partidos en los que entró lo hizo en el mediocampo.

A Almirón le gusta mucho el estilo de juego de Juan Giménez, quien también es un firme candidato. Tiene un solo partido como titular, también contra Barracas, y una particularidad: en dos de los cuatro cuatro en los que ingresó lo hizo para ocular un lugar en la mitad de la cancha, como volante central.

>>Leer más: Central podría buscar una nueva estrella en enero: cuándo se jugaría la Recopa de Campeones

En otro momento el principal apuntado hubiese sido Facundo Mallo, pero la realidad del uruguayo hoy es otra, no sólo perdió mucho terreno, sino porque su ingreso sería para ocupar el puesto de primer marcador central y en ese caso ya habría que realizar un movimiento complementario, el de Ignacio Ovando. Parece demasiado, pero igual no hay que descartarlo como alternativa.

Mallo siempre fue un caudillo en la zanga canalla. En este 2026 perdió mucho terreno. Héctor Rio / La Capital

Lo de Komar es mucho menos probable. Fue al banco en los últimos seis encuentros, pero en lo que va del semestre no sumó minutos, por eso sus posibilidades son menores.

Dos que pican en punta

Sin datos que hayan trascendido, el orden de prioridades de Almirón lo encabezaría el paraguayo Zaracho, seguido por Giménez y Mallo. Todo dependerá de qué es lo que pretenda el técnico, si privilegiar la marca o la salida clara, algo que Ávila conjuga a la perfección.

En lo que tiene que ver con el resto del equipo, de no surgir ningún imprevisto, Di María regresaría a la titularidad, en lugar de Julián Fernández. Fideo tuvo tres semanas para recuperarse después de aquella salida forzada en cancha de Sarmiento de Junín.