La norma prohíbe los patrocinios de casas de apuestas en clubes, camisetas, transmisiones y redes sociales. También alcanza a futbolistas, periodistas e influencers

Este jueves 26 de noviembre el Senado aprobó por unanimidad la Ley de Prevención de la Ludopatía

El Senado aprobó por unanimidad este jueves 26 de noviembre la Ley de Prevención de la Ludopatía . La iniciativa obtuvo 72 votos afirmativos, ninguno en contra y ninguna abstención, y quedó sancionada sin modificaciones respecto del texto que Diputados había aprobado en noviembre de 2024.

La nueva normativa tendrá un fuerte impacto en el fútbol argentino : prohíbe la publicidad, la promoción y el patrocinio de casas de apuestas en el deporte . La restricción alcanza a los clubes, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Liga Profesional, la selección Argentina y las figuras vinculadas con la actividad.

La ley prohíbe los anuncios y patrocinios de plataformas de apuestas en camisetas, indumentaria deportiva, estadios e instalaciones de los clubes . Esta medida involucra a varias instituciones, tales como Newell's, Central, Boca, River, entre otros equipos que tienen sponsors de esta índole. También alcanza a las publicidades en transmisiones televisivas, programas deportivos, cartelería y plataformas digitales.

Además, la restricción incluye a los canales que emiten los partidos del fútbol argentino, en todas sus categorías y modalidades . Actualmente, distintas marcas del sector aparecen en espacios publicitarios durante las transmisiones y en otros contenidos vinculados con las competencias.

La AFA y la Liga Profesional también deberán revisar sus acuerdos comerciales. Aunque las camisetas de las selecciones nacionales no exhiben el nombre de la marca que las patrocina, la publicidad aparece en plataformas digitales, banners de conferencias de prensa y anuncios televisivos.

La prohibición alcanza a las personas que participan de la actividad deportiva y a quienes comunican sus competencias. Tanto futbolistas como entrenadores, exjugadores, árbitros, periodistas deportivos e influencers no podrán protagonizar campañas publicitarias ni promover plataformas de apuestas.

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Qué otros espacios alcanza la Ley de Prevención de la Ludopatía

La normativa también comprende eventos deportivos, culturales y musicales, como festivales y recitales. La única excepción que contempla el texto es la publicidad dentro de salas de juego y agencias habilitadas, siempre que incluya las advertencias obligatorias.

Otro de los objetivos centrales consiste en impedir que los menores de 18 años accedan a plataformas de juegos de azar y apuestas. Para eso, la ley incorpora controles y herramientas de prevención del juego compulsivo.

Entre sus disposiciones también figuran un cupo obligatorio para mujeres y límites a la participación de dirigentes vinculados con casas de apuestas o empresas que presten esos servicios.

Tras la sanción del Senado, el Poder Ejecutivo cuenta con diez días hábiles para promulgar la ley. Luego, tendrá un plazo de hasta 120 días para completar su reglamentación.

Durante esa etapa, el gobierno deberá definir los mecanismos de control y los tiempos de adecuación para clubes, estadios, organismos deportivos y canales de televisión. Por eso, la reglamentación también determinará cómo deberán adaptarse los contratos publicitarios que ya están en vigencia.