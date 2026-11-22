La Pastoral Social reclamó la aprobación del proyecto que busca regular las apuestas online y proteger a niños y adolescentes. La iniciativa tiene media sanción de Diputados y corre riesgo de perder estado parlamentario el 30 de noviembre.

Los tres senadores nacionales por Santa Fe: los radicales Carolina Losada y Eduardo Galaretto, y el peronista Marcelo Lewandowski.

La Iglesia de Rosario reclamó a los tres senadores nacionales por Santa Fe (los radicales Carolina Losada y Eduardo Galaretto, y el peronista Marcelo Lewandowski) que acompañen la aprobación de la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online , una iniciativa que lleva casi dos años en el Congreso y que está a punto de perder estado parlamentario.

A través de un comunicado dirigido también a la ciudadanía santafesina, la Pastoral Social de la Arquidiócesis advirtió sobre el avance de las apuestas digitales entre niños y adolescentes y sostuvo que la sanción de la norma "no puede demorarse más" .

El pronunciamiento llega en un momento decisivo para el futuro del proyecto. La iniciativa obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en noviembre de 2024, pero desde entonces permanece sin aprobación en el Senado. El plazo para evitar que pierda estado parlamentario vence este 30 de noviembre , apenas cuatro días después de la sesión prevista para el jueves 26, en la que podría retomarse su tratamiento.

La preocupación de la Iglesia se concentra especialmente en las consecuencias que el acceso a las plataformas de apuestas puede provocar entre los más jóvenes. En su mensaje, la Pastoral Social alertó que la expansión del juego digital, sumada a la falta de regulaciones y controles eficaces, convirtió a los teléfonos celulares en una puerta de entrada a una actividad que puede comprometer la salud y las relaciones familiares.

"Hoy, prácticamente, cada teléfono celular puede convertirse en un casino al alcance de cualquiera, incluso de niños y adolescentes", advirtió la organización.

Según planteó, esta situación expone a los menores "a un negocio que se aprovecha de su vulnerabilidad, compromete su salud integral y pone en riesgo sus vínculos familiares, sociales y educativos".

El pedido de la Iglesia de Rosario a los tres senadores de Santa Fe

La Pastoral Social de la Arquidiócesis de Rosario dirigió su reclamo a los tres representantes santafesinos en la Cámara alta y les pidió que asuman la responsabilidad de avanzar con una legislación que permita prevenir la ludopatía y establecer límites a las apuestas por internet.

El documento sostiene que la problemática afecta a familias de distintos sectores sociales y regiones del país, por lo que considera imprescindible una respuesta del Estado.

La organización recordó que en julio de 2024 las comisiones de Pastoral Social de distintas diócesis argentinas ya habían advertido sobre los daños asociados al crecimiento de las apuestas digitales, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes.

Desde entonces, la Iglesia viene reclamando medidas concretas para reducir la exposición de los menores a las plataformas de juego y sus consecuencias.

En ese sentido, el comunicado también hizo referencia a los intereses económicos vinculados con la actividad. La Pastoral reconoció que las decisiones legislativas pueden estar atravesadas por presiones de distintos sectores, pero reclamó a los representantes que prioricen la protección de las personas y el bien común.

"No podemos naturalizar este daño ni permanecer indiferentes frente a una problemática que compromete el presente y el futuro de tantos jóvenes", expresó la organización.

El pronunciamiento también convocó a la ciudadanía santafesina a acompañar el reclamo, más allá de las diferencias políticas, ante la posibilidad de que el proyecto pierda vigencia parlamentaria sin haber recibido una definición del Senado.

La Pastoral retomó además el mensaje del papa León XIV sobre la importancia de traducir la defensa del bien común en decisiones y compromisos concretos. En el documento invocó a Nuestra Señora de Luján para que ilumine a los legisladores y los ayude a decidir con libertad, poniendo la dignidad humana y la protección de los sectores más vulnerables por encima de otros intereses.

Ley de ludopatía: el Senado demora el tratamiento y el proyecto puede caerse

El pedido de la Iglesia rosarina se conoció en medio de una disputa política en el Senado por el tratamiento de la iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Durante la sesión del jueves pasado, el bloque Justicialista intentó que el proyecto se debatiera directamente en el recinto, sin pasar previamente por las comisiones. Sin embargo, la propuesta no consiguió la mayoría especial de dos tercios necesaria para habilitar el tratamiento sobre tablas.

El oficialismo y sus aliados reunieron 40 votos para impedir que la ley se discutiera esa misma semana. La Libertad Avanza contó con el acompañamiento de legisladores radicales (entre ellos, los santafesinos Losada y Galaretto), del PRO, representantes de Misiones y senadores vinculados a los gobernadores Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil y Gustavo Sáenz.

Tras esa votación, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, impulsó una segunda moción para garantizar que la iniciativa tuviera preferencia en la próxima sesión, prevista para el jueves 26 de noviembre.

"Se cae el 30 de noviembre, el proyecto lleva 731 días en la Cámara y se prorroga su tratamiento defendiendo intereses por sobre la salud", cuestionó el senador formoseño.

Esta segunda propuesta consiguió 70 votos afirmativos, por lo que el Senado acordó darle prioridad al tratamiento del proyecto en la próxima sesión, con o sin dictamen de comisión.

La discusión legislativa se concentra ahora en los pocos días que quedan antes de que venza el plazo parlamentario. Si el proyecto no avanza y tampoco es incorporado por el Poder Ejecutivo a una convocatoria a sesiones extraordinarias, corre el riesgo de perder la media sanción obtenida en Diputados.

Patricia Bullrich prometió avanzar con la ley contra la ludopatía

En medio de las diferencias dentro del oficialismo, la jefa de la bancada de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se comprometió a impulsar el tratamiento del proyecto en comisiones para que pueda llegar al recinto durante la última sesión ordinaria del año.

Según informó el portal Parlamentario, se convocó a un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales para el miércoles 25 de noviembre, a las 10. Las tres están presididas por representantes de La Libertad Avanza.

El temario incluye 14 expedientes: el proyecto aprobado por Diputados, una propuesta del Poder Ejecutivo y otras doce iniciativas presentadas por representantes de Unión por la Patria, Moveré por Santa Cruz, la Unión Cívica Radical, Independencia y La Libertad Avanza.

El compromiso de Bullrich llegó después de que la propia senadora manifestara públicamente su respaldo a una legislación que establezca límites a las apuestas digitales.

"La ludopatía infantil no es un juego. Destruye la vida de chicos y golpea a familias que muchas veces no saben cómo ayudarlos", escribió en su cuenta de X.

En ese mismo mensaje anticipó: "Vamos a tratar esta ley en el Senado en las próximas semanas. Hay que ponerle límites".

Sus declaraciones coincidieron con los reclamos de la Iglesia Católica, que volvió a colocar la problemática de la ludopatía infantil y juvenil en la agenda pública en vísperas de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Sin embargo, pese a ese compromiso, los senadores libertarios y sus aliados rechazaron el intento de aprobar el tratamiento inmediato de la iniciativa durante la última sesión.

Qué establece el proyecto de ley de ludopatía aprobado por Diputados

La iniciativa que cuenta con media sanción de Diputados propone fuertes restricciones a la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y las apuestas online.

Uno de los puntos centrales es el artículo 8, que prohíbe la difusión publicitaria de estas actividades a través de medios de comunicación, redes sociales, plataformas digitales y distintos espacios públicos.

La restricción alcanza a la televisión, la radio, los medios gráficos, la publicidad exterior y las tecnologías de la información y la comunicación.

También contempla la prohibición de anuncios y patrocinios de apuestas en camisetas de fútbol, indumentaria deportiva, cartelería en la vía pública y espectáculos masivos.

El texto incluye además el emplazamiento de productos y cualquier otro medio de comunicación que pueda utilizarse con fines publicitarios, incluso aquellos que aparezcan como consecuencia de futuros avances tecnológicos.

El artículo fue aprobado en Diputados por 134 votos a favor y 32 en contra. Sin embargo, establece una excepción para la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos, agencias de lotería y otras casas de apuestas.

Otro de los ejes es la protección de los menores de edad, mediante la prohibición de su acceso a las plataformas digitales de juego.

La propuesta también contempla penas de tres a ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de apuestas sin autorización de la jurisdicción competente.

Las diferencias entre el proyecto de Diputados y la propuesta del gobierno

Uno de los principales obstáculos para avanzar con la legislación es la diferencia de criterio entre el proyecto aprobado por Diputados y la propuesta alternativa impulsada por el Gobierno nacional.

Mientras que la iniciativa con media sanción busca establecer restricciones generales sobre la publicidad, promoción y patrocinio de apuestas online, el texto promovido por el oficialismo pone el foco principalmente en el juego ilegal.

La propuesta libertaria prohíbe la publicidad y el patrocinio de plataformas que no cuenten con autorización, pero contempla un régimen diferente para las empresas habilitadas.

En esos casos, establece límites y restricciones específicas, como impedir que los anuncios estén dirigidos a menores de edad, sin avanzar con una prohibición publicitaria tan amplia como la aprobada por Diputados.

Esa diferencia constituye uno de los puntos centrales del debate que deberán afrontar las comisiones del Senado antes de la sesión prevista para el jueves 26 de noviembre.

Con el vencimiento del plazo parlamentario fijado para el lunes 30, el margen para alcanzar un acuerdo es reducido. La Pastoral Social de Rosario reclama que los senadores santafesinos acompañen la aprobación de la iniciativa que ya obtuvo el respaldo de Diputados, mientras el oficialismo impulsa discutir otros proyectos con un alcance regulatorio diferente.