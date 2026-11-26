Desde Fatradis sostuvieron que es imperioso para el sector la modificación del Presupuesto para poder incorporar partidas presupuestarias

Los transportistas de personas con discapacidad durante una de las tantas protestas llevadas a cabo en el Monumento.

La Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (Fatradis) celebró la ley de fortalecimiento, sustentabilidad y eficiencia del sistema de discapacidad , sancionada el pasado jueves en el Congreso nacional. Sin embargo, se mantienen expectantes y en alerta ante lo que pueda suceder este jueves en Diputados, donde los legisladores tienen previsto discutir el Presupuesto 2027.

El referente en Rosario de Fatradis, Pablo Bolego, sostuvo que es imperioso para el sector la modificación del Presupuesto para poder incorporar partidas presupuestarias para el correcto cumplimiento de la ley que se aprobó el pasado jueves.

"Necesitamos incorporar partidas presupuestarias para el cumplimiento de la ley que se acaba de sancionar . Por eso sostenemos que estamos frente un nuevo desafío: insistir con el Presupuesto 2027 para lograr que se garantice el cumplimiento de esta ley", solicitó Bolego.

Por eso Fatradis dijo que sigue en pie "un gran desafio" para el sector vinculado a personas con discapacidad.

Lucha colectiva

"No tengamos ninguna duda que este es el resultado del trabajo sostenido del colectivo de personas con discapacidad, organizaciones, prestadores y familias que mantienen de manera inquebrantable la defensa de los derechos de las personas con discapacidad", valoró.

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El proyecto de previsibilidad económica del Ejecutivo proyecta un crecimiento del 4%, un índice inflación anual del 18%, dólar oficial de $1.847,60 a diciembre de 2027 y sostiene el superávit fiscal como eje.

Entre los puntos más sensibles aparecen el financiamiento de la discapacidad y el presupuesto universitario, dos temas sensibles para el gobierno nacional por los duros cuestionamientos y reclamos de ambos sectores.