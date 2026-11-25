Patricia Bullrich y José Mayans alcanzaron un acuerdo para sancionar este jueves la iniciativa que corría riesgo de perder estado parlamentario. El texto busca restringir las apuestas online y proteger a niños y adolescentes.

Finalmente, el Senado de la Nación se prepara para aprobar la ley de ludopatía este jueves. La discusión por esta última iniciativa se destrabó luego de un acuerdo entre la jefa del bloque de La Libertad Avanza , Patricia Bullrich, y el titular de la bancada peronista, José Mayans.

El entendimiento llegó en medio de la presión de la Iglesia Católica , que reclamó públicamente a los senadores que aprobaran el proyecto que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en 2024. La iniciativa corre riesgo de perder estado parlamentario al finalizar noviembre, lo que obligaría a comenzar nuevamente su recorrido legislativo.

La negociación contempla avanzar con el texto aprobado por Diputados y, en paralelo, habilitar el tratamiento de una propuesta complementaria impulsada por el oficialismo, que incorpora modificaciones reclamadas por el gobierno. Para ello, el peronismo se comprometió a aportar los votos necesarios para permitir que esa segunda iniciativa sea tratada sobre tablas.

El acuerdo se terminó de delinear durante un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales del Senado. Allí también se discutieron los cambios que pretenden introducir sectores del PRO y de la Unión Cívica Radical, que reclamaban garantías de que las modificaciones pudieran completar su recorrido parlamentario.

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La presión de la Iglesia y las diferencias por el proyecto

La Conferencia Episcopal Argentina intensificó sus gestiones durante los últimos días para conseguir que el Senado tratara la iniciativa. Este miércoles, representantes de la Iglesia mantuvieron reuniones con legisladores de distintos bloques y reiteraron su preocupación por las consecuencias del crecimiento de las apuestas online, especialmente entre niños y adolescentes.

En una carta abierta dirigida a los senadores, los presidentes de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo y Ángel Rossi, advirtieron sobre el impacto económico, social y sanitario de la ludopatía. Mencionaron el endeudamiento, el deterioro de los vínculos familiares, las adicciones y las dificultades que atraviesan los jóvenes expuestos a las plataformas de apuestas. La Iglesia también recordó el reciente mensaje del Papa León XIV durante su visita a la Argentina y pidió que la discusión legislativa no volviera a quedar postergada.

En paralelo, el PRO y sectores de la UCR plantearon reparos sobre algunos aspectos del texto aprobado por Diputados. El jefe del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, manifestó que su espacio estaba dispuesto a acompañar la iniciativa original si el oficialismo no garantizaba que los cambios pudieran ser tratados en la Cámara baja durante las sesiones extraordinarias.

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Qué propone la ley de ludopatía

El proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de los juegos de azar y apuestas en línea busca establecer nuevas reglas para las plataformas de apuestas online en Argentina. Entre sus principales medidas, propone prohibir la publicidad y el patrocinio de estas actividades, impedir el acceso de menores de 18 años, exigir controles de identidad mediante reconocimiento facial y restringir los medios de pago habilitados.

Uno de los puntos centrales del proyecto con media sanción es la prohibición de toda publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas en línea. La restricción comprende distintas formas de difusión comercial: bonos de bienvenida, campañas publicitarias con influencers, auspicios a equipos deportivos y deportistas, nombres comerciales de estadios y publicidad en festivales o recitales.

El proyecto también fija nuevas obligaciones para los operadores que cuentan con autorización para funcionar. Una de ellas es la verificación biométrica obligatoria a través del Registro Nacional de las Personas (Renaper). El reconocimiento facial deberá realizarse en tres momentos: al registrarse en la plataforma, al comienzo de cada sesión y al momento de cobrar premios. El objetivo es reforzar los mecanismos de identificación y evitar que menores de edad utilicen cuentas de otras personas.

Además, permite utilizar tarjetas de débito y billeteras virtuales que cuenten con saldo disponible, con límites diarios equivalentes al tope de extracción de los cajeros automáticos. En cambio, prohíbe expresamente el uso de tarjetas de crédito y de cuentas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) para realizar apuestas.

Entre las herramientas previstas para prevenir conductas problemáticas, el proyecto crea el Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA). El mecanismo permitirá que cualquier persona solicite voluntariamente su incorporación para impedirse el acceso a las plataformas de apuestas. La iniciativa también contempla que familiares directos puedan pedir la inclusión de una persona en ese registro.