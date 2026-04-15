La tribuna ocupada por los hinchas de Central en Asunción pareció una réplica en miniatura del Gigante

Unos cuatro mil simpatizantes canalla llenaron la popular asignada a los visitantes en el estadio de Libertad. Y hubo carnaval auriazul.

Los hinchas de Central hicieron que la tribuna en La Huerta pareciera el Gigante.

Central pareció el equipo local en Asunción. En su segundo encuentro por el Grupo H de la Copa Libertadores, ante el equipo paraguayo de Libertad, unos cuatro mil hinchas canallas llenaron la tribuna asignada por el club anfitrión en el estadio La Huerta a los visitantes.

Si el dato ya tiene fuerza por sí mismo, más contundente todavía resulta el hecho de que en las tribunas claramente había más simpatizantes del equipo rosarino que del local.

Los hinchas de Central comenzaron a llegar temprano al punto de encuentro fijado en la avenida Costanera de la capital paraguaya. Fueron sumándose en grupos, algunos muy numerosos. La mayoría de ellos llegó desde Rosario por vía terrestre, aunque también había algunos residentes en Paraguay.

Los últimos en llegar fueron los alrededor de 280 que viajaron en un vuelo chárter cuya salida desde el aeropuerto Islas Malvinas se demoró más de ocho horas por problemas técnicos en el avión. Aunque vivieron horas de ansiedad y tensión, todos los que integraban este contingente parecían haber olvidado el mal momento cuando se encontraron con los hinchas que ya estaban en la capital guaraní.

Leer más: El uno x uno de Central: Enzo Copetti y una sutileza que lo transformó en el héroe de la noche

Como si estuvieran en el Gigante

Salvo por las dimensiones, ya que La Huerta es un escenario mucho más chico que el de Arroyito (tiene capacidad para 15 mil personas), la tribuna ocupada por los hinchas auriazules parecía una de las cabeceras del Gigante.

Los canallas se entusiasmaron en el primer tiempo cuando vieron que el equipo fue a buscar el partido con decisión, pero se fueron desinflando en la medida en que los goles (merecidos) no llegaron y al final sufrieron con la única jugada de Libertad, aunque después fue anulada por el árbitro.

Aunque un grupo no dejó de alentar ni un minuto, la gran mayoría pareció sufrir la segunda etapa. Es que las señales que el equipo entregaba desde la cancha ya no eran tan buenas y tanto la defensa como Ledesma empezaron a sufrir. Y los hinchas canallas también cambiaron la ilusión inicial por una preocupación cada vez más creciente.

Pero todo cambió en el minuto 83, cuando Copetti marcó el gol del triunfo. La tribuna canalla estalló y no paró de cantar hasta el final del partido.

El pitazo final desató un verdadero carnaval entre los hinchas de Central. El largo viaje hasta Asunción había valido la pena, porque el equipo había cosechado una victoria gigante en la cancha de Libertad.