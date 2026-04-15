La Capital | Ovación | Central

La tribuna ocupada por los hinchas de Central en Asunción pareció una réplica en miniatura del Gigante

Unos cuatro mil simpatizantes canalla llenaron la popular asignada a los visitantes en el estadio de Libertad. Y hubo carnaval auriazul.

15 de abril 2026 · 21:29hs
Los hinchas de Central hicieron que la tribuna en La Huerta pareciera el Gigante.

AP

Los hinchas de Central hicieron que la tribuna en La Huerta pareciera el Gigante.

Central pareció el equipo local en Asunción. En su segundo encuentro por el Grupo H de la Copa Libertadores, ante el equipo paraguayo de Libertad, unos cuatro mil hinchas canallas llenaron la tribuna asignada por el club anfitrión en el estadio La Huerta a los visitantes.

Si el dato ya tiene fuerza por sí mismo, más contundente todavía resulta el hecho de que en las tribunas claramente había más simpatizantes del equipo rosarino que del local.

Los hinchas de Central comenzaron a llegar temprano al punto de encuentro fijado en la avenida Costanera de la capital paraguaya. Fueron sumándose en grupos, algunos muy numerosos. La mayoría de ellos llegó desde Rosario por vía terrestre, aunque también había algunos residentes en Paraguay.

Los últimos en llegar fueron los alrededor de 280 que viajaron en un vuelo chárter cuya salida desde el aeropuerto Islas Malvinas se demoró más de ocho horas por problemas técnicos en el avión. Aunque vivieron horas de ansiedad y tensión, todos los que integraban este contingente parecían haber olvidado el mal momento cuando se encontraron con los hinchas que ya estaban en la capital guaraní.

Leer más: El uno x uno de Central: Enzo Copetti y una sutileza que lo transformó en el héroe de la noche

Como si estuvieran en el Gigante

Salvo por las dimensiones, ya que La Huerta es un escenario mucho más chico que el de Arroyito (tiene capacidad para 15 mil personas), la tribuna ocupada por los hinchas auriazules parecía una de las cabeceras del Gigante.

Los canallas se entusiasmaron en el primer tiempo cuando vieron que el equipo fue a buscar el partido con decisión, pero se fueron desinflando en la medida en que los goles (merecidos) no llegaron y al final sufrieron con la única jugada de Libertad, aunque después fue anulada por el árbitro.

Aunque un grupo no dejó de alentar ni un minuto, la gran mayoría pareció sufrir la segunda etapa. Es que las señales que el equipo entregaba desde la cancha ya no eran tan buenas y tanto la defensa como Ledesma empezaron a sufrir. Y los hinchas canallas también cambiaron la ilusión inicial por una preocupación cada vez más creciente.

Pero todo cambió en el minuto 83, cuando Copetti marcó el gol del triunfo. La tribuna canalla estalló y no paró de cantar hasta el final del partido.

El pitazo final desató un verdadero carnaval entre los hinchas de Central. El largo viaje hasta Asunción había valido la pena, porque el equipo había cosechado una victoria gigante en la cancha de Libertad.

Noticias relacionadas
Jaminton Campaz encara en un ataque de Central ante Libertad.

Copa Libertadores: Central le ganó a Libertad en Paraguay con gol de Enzo Copetti

Jorge Almirón vuelve a poner a los habitualmemte tirulares. Central se juega una parada brava en Paraguay.

Central tiene equipo confirmado para jugar ante Libertad: Julián Fernández se viste de Di María

Deportivo Morón sorprendió con su convocatoria en la Copa Argentina.

Sorpresa en la Copa Argentina: Deportivo Morón vendió más entradas que Newell's y Central

Los hinchas de Central buscaban respuestas ante la extensa demora que debieron soportar

Tras más de siete horas de demora en el aeropuerto, los hinchas de Central partieron a Paraguay

Ver comentarios

Las más leídas

Prohiben el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Prohiben el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Tras más de siete horas de demora en el aeropuerto, los hinchas de Central partieron a Paraguay

Tras más de siete horas de demora en el aeropuerto, los hinchas de Central partieron a Paraguay

De Echesortu al Gran Rex: la historia de la joven que protagoniza Charlie y la Fábrica de Chocolate

De Echesortu al Gran Rex: la historia de la joven que protagoniza "Charlie y la Fábrica de Chocolate"

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

Lo último

Central abrió la boca bien grande y metió un sapucay enorme en que empieza a allanar el camino

Central abrió la boca bien grande y metió un sapucay enorme en que empieza a allanar el camino

Lácteos Verónica: los trabajadores llevaron su pelea al Senado provincial

Lácteos Verónica: los trabajadores llevaron su pelea al Senado provincial

Industrias importadoras: el empleo cae más rápido que los precios

Industrias importadoras: el empleo cae más rápido que los precios

Central abrió la boca bien grande y metió un sapucay enorme en que empieza a allanar el camino

Después de un gran primer tiempo en el que sólo le faltó el gol, el Canalla encontró el triunfo ante Libertad. Tres puntos clave
Central abrió la boca bien grande y metió un sapucay enorme en que empieza a allanar el camino

Por Elbio Evangeliste
Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte tras dinero narco de una banda ligada a los Monos
Policiales

Allanaron una inmobiliaria de Puerto Norte tras dinero narco de una banda ligada a los Monos

La UNR volvió a las calles: La universidad pública no se apaga
La Ciudad

La UNR volvió a las calles: "La universidad pública no se apaga"

Cuáles fueron las localidades más afectadas por las lluvias en Santa Fe
la region

Cuáles fueron las localidades más afectadas por las lluvias en Santa Fe

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina
La Ciudad

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional
Información General

Quini 6: un santafesino ganó 2.336 millones de pesos en el Tradicional

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Prohiben el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Prohiben el ingreso a las canchas a 11 hinchas de Central y Argentinos

Tras más de siete horas de demora en el aeropuerto, los hinchas de Central partieron a Paraguay

Tras más de siete horas de demora en el aeropuerto, los hinchas de Central partieron a Paraguay

De Echesortu al Gran Rex: la historia de la joven que protagoniza Charlie y la Fábrica de Chocolate

De Echesortu al Gran Rex: la historia de la joven que protagoniza "Charlie y la Fábrica de Chocolate"

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes

Ovación
La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante
Ovación

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

La tribuna ocupada por los canallas en Asunción, una réplica en miniatura del Gigante

El uno x uno de Central: Copetti y una sutileza que lo transformó en el héroe de la noche

El uno x uno de Central: Copetti y una sutileza que lo transformó en el héroe de la noche

Copa Libertadores: Central le ganó a Libertad en Paraguay con gol de Enzo Copetti

Copa Libertadores: Central le ganó a Libertad en Paraguay con gol de Enzo Copetti

Policiales
Ofrecen recompensa para quien aporte información por un crimen en avenida Francia al 4800
Policiales

Ofrecen recompensa para quien aporte información por un crimen en avenida Francia al 4800

Citaron a un hombre para comprarle el auto y lo mataron: comenzó el juicio

Citaron a un hombre para comprarle el auto y lo mataron: comenzó el juicio

Villa Constitución: un alumno de 15 años llevó un arma a la escuela

Villa Constitución: un alumno de 15 años llevó un arma a la escuela

Serodino: encapuchados asaltan a una familia y se llevan un botín millonario

Serodino: encapuchados asaltan a una familia y se llevan un botín millonario

La Ciudad
La UNR volvió a las calles: La universidad pública no se apaga
La Ciudad

La UNR volvió a las calles: "La universidad pública no se apaga"

Una atleta rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down

Una atleta rosarina pide ayuda para ir al Mundial de Judo para personas con síndrome de Down

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

La pareja que no pagó en una parrilla volvió, saldó la cuenta y dejó propina

Rosario lanzó la inscripción a un curso online para impulsar jóvenes emprendedores

Rosario lanzó la inscripción a un curso online para impulsar jóvenes emprendedores

Los rectores de la universidad van a golpear la puerta del gobierno
Información general

Los rectores de la universidad van a golpear la puerta del gobierno

Una mujer de 86 años se cayó en un pozo de 4 metros dentro de su casa
La Ciudad

Una mujer de 86 años se cayó en un pozo de 4 metros dentro de su casa

Un temporal azota el norte de Santa Fe: inundados, evacuados y alerta
La Región

Un temporal azota el norte de Santa Fe: inundados, evacuados y alerta

La lluvia en San Cristóbal frustró el regreso a clases en la escuela del tiroteo
La Región

La lluvia en San Cristóbal frustró el regreso a clases en la escuela del tiroteo

Disputa de bandas: colgaron banderas en una escuela y en un centro de salud
POLICIALES

Disputa de bandas: colgaron banderas en una escuela y en un centro de salud

El escándalo del propofol y el fentanilo impacta en la confianza de los pacientes

Por Florencia O’Keeffe
Salud

El escándalo del propofol y el fentanilo impacta en la confianza de los pacientes

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes
Policiales

La audiencia sobre el crimen de Ramiro Nast expuso una violenta historia en Funes

Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo
POLICIALES

Una mujer fue apuñalada en el cuello por su expareja: el agresor está prófugo

Serodino: encapuchados asaltan a una familia y se llevan un botín millonario
POLICIALES

Serodino: encapuchados asaltan a una familia y se llevan un botín millonario

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados por un crimen resonante
Policiales

Rosario tendrá por primera vez un juicio por jurados por un crimen resonante

El caso de Mugueta no fue único: un jugador fue detenido en San Genaro

Por Luis Castro
Ovación

El caso de Mugueta no fue único: un jugador fue detenido en San Genaro

La cesión de la ruta nacional A012 sigue sin la firma de traspaso a la provincia

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La cesión de la ruta nacional A012 sigue sin la firma de traspaso a la provincia

Newells contó por qué alquiló el Coloso a Tini y anticipó cambios en accesos
Ovación

Newell's contó por qué alquiló el Coloso a Tini y anticipó cambios en accesos

Más de 150 intendentes fueron a reclamarle a Caputo por el precio de la nafta
Política

Más de 150 intendentes fueron a reclamarle a Caputo por el precio de la nafta

Golpe comando en un barrio cerrado: ocho ladrones asaltaron a una familia
Policiales

Golpe comando en un barrio cerrado: ocho ladrones asaltaron a una familia

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo por tormentas fuertes

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: arranca el peaje y debutan dos nuevos sistemas de pago

Cómo hacer rendir el dinero hoy: de la intuición a una estrategia de inversión

Cómo hacer rendir el dinero hoy: de la intuición a una estrategia de inversión

Transporte interurbano en jaque: empresarios piden un aumento del 40 por ciento
La Región

Transporte interurbano en jaque: empresarios piden un aumento del 40 por ciento

De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: lo detuvieron con 12 kilos ocultos en su auto
Policiales

De Jujuy a Arroyo Seco con cocaína: lo detuvieron con 12 kilos ocultos en su auto