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Doble crimen en Villa Amelia: murió el hombre que estaba internado tras la balacera seguida de incendio

Omar Gamarra de 70 años falleció este sábado luego de sufrir un ataque a tiros en su casa, que fue incendiada el viernes 22 de mayo. En ese hecho falleció su esposa, Marta Ramírez. Hay un detenido que será llevado a imputación

30 de mayo 2026 · 17:53hs
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La casa de Villa Amelia donde fue encontrada muerta Marta Ramirez y gravemente herido Omar Gamarra

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La casa de Villa Amelia donde fue encontrada muerta Marta Ramirez y gravemente herido Omar Gamarra, que falleció este sábado en Rosario

La Fiscalía Regional de Rosario confirmó este sábado la muerte de Omar Gamarra, de 70 años, el hombre que permanecía internado tras el ataque en Villa Amelia, donde habían sido asesinada su esposa Marta Esther Ramírez, de 65 años. Por este caso hay un sospechoso detenido. Según los investigadores, tras la balacera el sospechoso intentó incendiar la vivienda de la pareja.

Este sábado por la tarde autoridades del Hospital Provincial de Rosario dieron aviso a la fiscal Noelia Navone del fallecimiento de Omar Gamarra, quien se encontraba internado en el nosocomio luego de ser víctima de un ataque a tiros seguido de incendio en su vivienda de Larrea al 200, en la localidad de Villa Amelia el pasado 22 de mayo. En ese mismo hecho, había sido encontrada sin vida Marta Ramírez.

Con el conocimiento del deceso del hombre, la fiscalía ordeno el traslado al Instituto Médico Legal para realizar la autopsia.

>> Leer más: Giro en la causa por el crimen de Villa Amelia: hallan tres tiros en la cabeza del esposo de la víctima

El caso que comenzó como un femicidio dio un giro ante el avance de la investigación y ahora se transformó en un posible doble homicidio, por el cual está detenido Tiego R., de 27 años, acusado de ser el autor de ambos crímenes.

De femicidio a doble homicidio

La investigación del incendio del viernes 22 de mayo en una casa de Villa Amelia donde falleció una mujer de 65 años —según se comprobó más tarde a causa de un disparo en el pecho— dio un nuevo giro al constatarse que su esposo presentaba quemaduras y tres heridas de arma de fuego en el cráneo. El hallazgo constatado en informes médicos volvió a modificar el curso de la pesquisa del crimen. Si bien sospechaba de un caso de femicidio, ahora la hipótesis es que se trató de un ataque cometido por una tercera persona.

Según indicó este lunes el Ministerio Público de la Acusación, el hombre presenta tres heridas de arma de fuego con proyectiles alojados en la cabeza, lo que descarta la idea de un posible ataque femicida seguido de un intento de suicidio. En la escena se hallaron doce vainas servidas calibre 22 corto pero no se encontró el arma.

Así, a partir de ésta y otras tareas investigativas “se determinó que la hipótesis más concreta es la intervención de un tercero en el hecho”. El cambio de rumbo se dio a horas de que se presumiera un caso de femicidio tras detectarse que la mujer, Marta Esther Ramírez, no había fallecido a causa de las quemaduras sino con un disparo en el pecho. El informe de autopsia comprobó que esa fue la causa de muerte. También se constataron lesiones térmicas en el rostro y extremidades de la mujer.

Ataque a balazos e incendio en Villa Amelia

El caso se descubrió el viernes 22 de mayo en una casa de Larrea al 200 de Villa Amelia, unos 30 kilómetros al sur de Rosario. La policía llegó al lugar alrededor de las 15, cuando los bomberos trabajaban para sofocar las llamas en el domicilio. Una hija de las víctimas, presente en el lugar, avisó que sus padres estaban dentro de la vivienda. Al extinguirse las llamas se encontró tendido en el piso a Gamarra, con sangre a un costado del rostro, y a su derecha a Ramírez, sin vida y con algunas quemaduras.

En un comienzo se sospechó de un accidente doméstico o la explosión de una garrafa. Pero el caso dejó de considerarse sólo un siniestro cuando los bomberos constataron que Marta Ester fue rociada con alcohol etílico, lo que provocó el incendio, y el médico forense encontró un disparo en el pecho de la mujer.

Luego de ese primer giro se descubrió que su esposo también había sido atacado a tiros por alguien que escapó del lugar, tras el hallazgo de heridas de arma de fuego en zona del cráneo. En la escena se levantaron doce vainas servidas calibre 22 corto que serán peritadas pero no se halló el arma. Se hicieron rastrillajes en los campos aledaños además del croquis, el secuestro de celulares y una reconstrucción del hecho, entre otras medidas ordenadas por la fiscal de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas a fin de esclarecer el crimen.

Detención del sospechoso

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron este miércoles a un sospechoso por el doble crimen de Marta Esther Ramírez, de 65 años, y Omar Gamarra, de 70, el 22 de mayo pasado en la localidad de Villa Amelia.

El arresto del presunto implicado se materializó durante un allanamiento ordenado por la fiscal Noelia Navone, de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en inmediaciones de Mendoza al 300 de esa población.

El procedimiento estuvo a cargo de la brigada de Femicidios de PDI. El sospechoso fue identificado como Tiago. R., de 27 años. Según fuentes de la investigación, en el allanamiento le secuestraron una pistola calibre 22, 36 municiones del mismo calibre, una escopeta calibre 12, prendas de vestir de interés en la causa y cinco teléfonos celulares.

Por su parte, voceros del MPA indicaron que el rol que que tuvo esa persona en el crimen y demás datos se mantienen en reserva hasta la audiencia imputativa que se llevará adelante en los próximos días, con fecha y horario a confirmar, en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

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