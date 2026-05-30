Primera C: Central y Argentino rescataron un punto, Leones FC perdió en Luján

El Charrúa igualó en su visita ante Claypole, el Salaíto lo empató a cinco del final ante Estrella del Sur y Leones FC dejó pasar la chance de llegar a la cima

Leones no pudo. Alejo Fernández, con una mascara en el rostro, trata de eludir la marca de Lucas Gómez e inicia el ataque de Leones FC.

Argentino salvó el punto. Dago Sánchez inicia el ataque de Argentino ante la mirada del jugador de Estrella del Sur. Argentino logró empatar en el final.

Primera C: El Charrúa igualó en su visita a Claypole por 2 a 2. Benjamín Gallucci y Marcos Córdoba anotaron los goles del Matador.

El fútbol del ascenso tuvo un sábado sin satisfacciones en la Primera C . Central Córdoba y Argentino salvaron la ropa en el final, empatando sus encuentros ante Claypole (2-2) y Estrella del Sur (1-1), respectivamente, mientras que Leones FC cayó en su visita a la Basílica ante Luján por 2 a 0.

Central Córdoba igualó ante Claypole 2-2, en el marco de la 14 ª fecha en la Primera C . Los charrúas comenzaron ganando con el gol de Benjamín Gallucci, a los 9' pero el Tambero en 9 minutos dio vuelta el partido. A los 11', Mario Godoy estampó el empate y a los 19', Leonel Llodrá marcó el 2 a 1. En el complemento, Marcos Córdoba a los 74' estampó el 2 a 2.

El trámite comenzó a todo ritmo, el equipo de Cacho Sialle salió con una mentalidad ofensiva jugó en el campo del Claypole y en la primera llegada a los 9', Marcos Córdoba elaboró una gran jugada, habilitó a Gallucci y el mediocampista con una perfecta definición abrió el marcador para el Charrúa.

Claypole empató en la contra

Pero rápidamente, el local sintió el golpe y en la primera contra, tras un rechazo de la defensa visitante, Mario Godoy con tiro por arriba de Giroldi marcó el 1 a 1.

A partir del empate, Claypole fue por más, se hizo dueño de la pelota y a los 19', en una buena combinación en ofensiva , Llodrá le ganó a Duré en el cierre, y con un remate cruzado puso el 2 a 1.

Un trámite muy parejo

Después, el trámite se disputó en el mediocampo, el Tambero jugó tranquilo trató de llegar al arco de Giroldi pero le faltó ideas. Por su parte, Córdoba buscó la igualdad pero jamás llegó con peligro al arco Joaquín Cabrera.

En los minutos finales, los equipos se prestaron el balón y jamás llegaron a inquietar a los goleros. Así se fueron al descanso con el triunfo del Tambero por 2 a 1.

El complemento comenzó de la misma forma que finalizó la etapa inicial. El trámite se disputó en la zona media, se hizo muy friccionado y hasta el primer cuarto de hora no crearon situaciones sobre los arcos de Cabrera y Giroldi.

Después, el técnico charrúa mandó a la cancha de Cristián Sánchez, el Pato comenzó a tomar la rienda de los ataques del Matador y así comenzaron a las situaciones de peligro sobre el arco de Cabrera.

Igualdad del Matador

Sobre los 74', Cristián Sánchez se mandó por izquierda, eludió su marca, sacó un perfecto centro al corazón del área y Marcos Córdoba de arremetida con un remate preciso puso la igualdad 2 a 2.

Tras el tanto de la igualdad, la visita fue por más contó con varias chances para llevarse la victoria pero el golero de Claypole le puso un candado a su arco.

A los 87' llegó un claro penal sobre Cristian Sánchez que el árbitro David Cornejo ignoró y todo Córdoba prostestó. El Pato recibió una perfecta habilitación de Nery Domínguez dentro del área y fue derribado el defensor Ramos .

El Tambero no pudo anotar

En el tercer minuto adicionado, Claypole lo pudo haber ganado cuando Federico Cruz quedó solo ante Giroldi pero por suerte del Charrúa, remató desviado.

Córdoba rescató un punto en su visita en el estadio Capocasa de Claypole, dejó un buena imagen en los 90 minutos y volvió a sumar para quedar en Zona de Reducido con 18 puntos. El próximo sábado visitará a Yupanqui a las 15.30 por la fecha 15.

Formaciones

Claypole 2: Joaquín Cabrera; Jonathan Benítez, Rodrigo Campanelli, Tiziano Ramos, Alejo Klipauka; Sergio Acosta, Juan Ignacio Pacchini, Aaron Caraballo, Axel Paiva; Claudio Charles y Leonel Llodrá.

Central Córdoba 2 : Matías Giroldi; Francisco Duré, Paulo Killer, Mateo Yaszczuk, Emanuel Rodríguez; Marcos Córdoba, Facundo Galli, Nery Domínguez, Joaquín Messi; Benjamín Sánchez y Franco Fernández. DT: Arnaldo Sialle.

Argentino vs Estrella del Sur Argentino salvó el punto. Dago Sánchez inicia el ataque de Argentino ante la mirada del jugador de Estrella del Sur. Argentino logró empatar en el final.

Argentino empató ante Estrella del Sur

Con el soberbio zurdazo de Octavio Rubarth a cinco del final, Argentino salvó un punto ante Estrella del Sur y de esta manera logró el cuarto empate consecutivo pero no puede salir de la última posición de la Zona A con 12 unidades, donde Berazategui manda con 22 puntos.

El Salaíto llegaba a este cotejo después de haber empatado ante Berazategui 2 a 2 realizando una producción en los 90 minutos.

El trámite en la primera etapa fue parejo. Hubo pocas llegadas y en la única de la visita llegó el gol a los 45’ de Dilan Maidana, quien capturo un rebote dentro del área y con remate cruzado puso el 1 a 0.

El complemento fue picante

En la segunda mitad, el local salió decidido a igualar las acciones pero jamás pudo dar dos pases seguidos. Estuvo muy impreciso y jamás llegó con peligro al arco de Ezequiel Portillo.

Por su parte la visita jugó tranquilo, hizo correr la pelota y llegó en dos oportunidades con los remates de Torrejón y Bravo. Ahí aparecieron las atajadas de Francisco Olivera.

Rubarth anotó la Igualdad

En los minutos finales, el Albo con mucho amor propio fue en busca de la igualdad, llegó el soberbio zapatazo de zurda de Octavio Rubarth dentro del área y la pelota se metió en el ángulo superior izquierdo. Golazo.

Después el partido se hizo de ida y vuelta, llegaron las tapadas de Olivera para salvar al Salaíto. Y llegaron las rojas, a los 88’ para Maidana y Spagnay la visita terminó con 9. En el cierre del partido, Guiñazú, solo ante el golero dilapidó la chance para ganar.

Formaciones

Argentino 1: Francisco Olivera; Joaquín Cejas, Juan Ignacio Braña, Bruno Cabrera, Thiago Bartalini; Dago Sánchez , Manuel Correa Medina, Julián Andrada, Wilfran Quinto Orejuela; Juan Cruz Cisneros y Thiago Guiñazú. DT: José Previti.

Estrella del Sur 1: Valentín Díaz; Kevin Araujo, Sebastián Feletto, Gonzalo Contreras, Dilan Maidana, Ramiro López; Nahuel Gómez, Héctor Torrejón, Tomás Bravo; Ciro Campuzano y Julián Eseiza. DT: Agustín Wallasch

Leones FC en Luján Leones no pudo. Alejo Fernández, con una mascara en el rostro, trata de eludir la marca de Lucas Gómez e inicia el ataque de Leones FC. Gentileza: Prensa Leones FC

Leones FC perdió en la Basílica ante Luján

El equipo de la familia Messi no hizo pie en la ciudad de la Basílica, cayó ante Luján por 2 a 0 y de esta manera perdió la chance de quedar como único puntero de la Zona B. Ahora lo tiene al Lujanero y Lamadrid en la cima con 23 puntos.

Luján y Leones brindaron un buen espectáculo que contó con varias situaciones de peligro sobre los arcos, tiro en el travesaño y dos goles.

La apertura llegó a los 24’, con el tanto en contra de Lucas Zapata y así el lujanero se puso al frente del marcador. En el complemento, en una buena jugada colectiva, el local liquidó el pleito con el tanto de Julián Rodríguez Seguer para poner el 2 a 0 final.

Formaciones

Luján 2: Lucas Torlaschi; Lucas Gómez, Nahuel Icazatti, Diego Molina, Coronel o Galván; Facundo Rojas, Enzo Oviedo, Tomás Serra, Axel Abad; Eladio Ramos y Tomás Dopazo. DT: Martín Pérez Bianchi

Leones FC 0: Lucas Alegre; Patricio Acevedo, Román Elsegood, Lucas Zapatas y Mario Senra; Denis Rodríguez, Alejo Fernández; Marcos Benítez, Kevin Collera, Cristian Bonesso; Gonzalo González. DT: Franco Ferlazzo