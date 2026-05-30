Newell's recibe al mismo tiempo un partido de Copa Argentina y un amistoso internacional

El Coloso alberga el cruce entre Instituto y Lanús, mientras que el estadio cubierto recibe a Las Panteras y Bulgaria en una jornada inédita para el club

El Club Atlético Newell's Old Boys vive este sábado una jornada inédita en materia organizativa al ser sede, en simultáneo, de dos eventos deportivos de alcance nacional e internacional en sus instalaciones del Parque Independencia.

Por un lado, desde las 18 se disputa en el Coloso Marcelo Bielsa el encuentro entre Instituto de Córdoba y Lanús por los 16avos de final de la Copa Argentina. Al mismo tiempo, a pocos metros de allí, el estadio Cubierto "Dr. Claudio L. Newell" recibe desde las 21 el amistoso internacional de vóley femenino entre la selección argentina, Las Panteras, y el seleccionado de Bulgaria.

La realización de ambos espectáculos deportivos de manera simultánea implica un importante despliegue operativo en materia de accesos, circulación de público, seguridad y logística.

Para ello, el club trabaja de manera coordinada con organismos provinciales y municipales, fuerzas de seguridad de Santa Fe, autoridades de la Copa Argentina y la Federación del Voleibol Argentino (FeVA).

Desde la institución rojinegra destacaron que se trata de una experiencia inédita para el club y una muestra de la capacidad de sus instalaciones para albergar eventos de gran convocatoria de forma simultánea.

La organización de esta doble jornada se enmarca en una estrategia impulsada por la actual conducción de Newell's para potenciar la infraestructura del Parque Independencia como un espacio de referencia para la realización de espectáculos deportivos, culturales y artísticos.