El gobierno afirmó que bajaron los femicidios: cuáles son los números de la Justicia

La Oficina de Respuesta Oficial sostuvo que la cantidad de casos sigue en descenso y esquivó la calificación legal de los asesinatos

A través de la Oficina de Respuesta Oficial (ORP), una cuenta oficial del Poder Ejecutivo, el gobierno nacional aseguró este viernes que hubo una pronunciada baja en los "homicidios de mujeres", designación utilizada para evitar la figura legal del femicidio , la cual buscan eliminar del Código Penal.

"El gobierno del presidente Milei sigue bajando los homicidios de mujeres", expresaron en una publicación de la Oficina de Respuesta Oficial en la red social X. Desde el oficialismo sostuvieron que hubo una "reducción sostenida" en los femicidios.

En particular, la baja que detalló el gobierno es de un 12,3% en 2025, respecto a las cifras de 2024 . Los datos se desprenden del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia argentina. Según el oficialismo, se acumula una reducción del 20% desde que asumió Milei en diciembre del 2023.

EL GOBIERNO DEL PRESIDENTE MILEI SIGUE BAJANDO LOS HOMICIDIOS DE MUJERES Los datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina confirman una reducción sostenida: durante 2025 los homicidios de mujeres, catalogados judicialmente como “femicidios”, cayeron un… pic.twitter.com/5EpgEbWfpc

"Este resultado es fruto de las políticas de seguridad implementadas por el presidente Javier Milei, que han demostrado ser efectivas para proteger a la población. Se logró este avance sin la necesidad de un Ministerio de la Mujer ni del millonario gasto en inútiles políticas de género que, en gobiernos anteriores, sólo contribuyeron a empeorar los índices", aseveraron en el comunicado oficial.

Los números de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema de Justicia identifica a las víctimas directas de femicidio en causas judiciales: en 2025, el organismo registró 200 femicidios, contra los 228 de 2024. Entonces, según los números oficiales, se registra una caída del 12,3%, mismo número que presentó el oficialismo en su publicación de X.

Vale aclarar que la Justicia reporta los números de causas judiciales iniciadas por muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans y travestis por razones de género, con datos aportados por las jurisdicciones judiciales repartidas a lo largo y a lo ancho del país.

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No obstante, diferentes organizaciones feministas señalaron que en los números de la Corte Suprema no se contabilizan los femicidios territoriales como los femicidios vinculados a un contexto de narcotráfico. En este marco, el Observatorio Lucía Pérez registró 271 femicidios y transfemicidios durante el año 2025, 71 muertes más que las consignadas por la Justicia.

"Femicidios han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano", señaló la entidad a través de un comunicado.