Tiene 11 años y armó un kiosco en la previa de Central para viajar al Panamericano de Taekwondo

Lautaro Vallejos busca llegar al torneo internacional del deporte que practica desde los 7 años y no tuvo mejor idea que emprender a metros del Gigante de Arroyito

En la previa de los partidos de Central, Lautaro vende semillas y caramelos para viajar al Panamericano

Lautaro tiene un objetivo y no lo quiere negociar. Con tan sólo 11 años está decidido ir al Panamericano de Taekwondo que este año se desarrolla en Mendoza . Sin embargo, el viaje se presenta como un escollo, que la familia de Lautaro no puede afrontar. Fue entonces que propuso una idea: vender pipas, caramelos y bebidas en la previa de los partidos de Central en el Gigante de Arroyito . Y fue furor.

La última edición del Panamericano de Taekwondo fue en Brasil y cuando Lautaro Vallejos se enteró que este año Mendoza iba ser la sede manifestó su intención de estar. A esas ganas se le interponía el gran gasto que conlleva ya que la familia Vallejos afronta otros compromisos. “Le dijimos que no sabíamos si iba a poder ir y su propia cabeza vino a proponer salir a vender cuando juegue Central”, contó Jorgelina, madre del niño, a La Capital.

Su primera intensión fue preparar limonada y ofrecerla mientras los hinchas de Central llegaban al Gigante de Arroyito ya que su casa, o punto de venta, está ubicado en Drago al 800 , a metros del estadio. Los padres convencieron a Lautaro para cambie de idea y ofrezca semillas de girasol. “Fui de a poco vendiendo pipas, luego me pidieron un caramelo y así fui sumando” , contó Lautaro a este medio.

Durante todo el año, Lautaro y sus compañeros de la academia de Taekwondo a la que asiste se preparan para estas competencias. Y cuando se enteró del torneo internacional puso manos a la obra. Si bien en casa el fanatismo está dividido, Lautaro es el único hincha de Central y eligió los partidos en el Gigante para buscar el sueño de llegar al Panamericano.

El kiosco de Lautaro a metros del Gigante de Arroyito

Todo comenzó sobre el final de la competencia para Central. “Hace cinco o seis partidos”, recordó su familia. El primer paso fue Lautaro comprando paquetes de semillas girasol a otros comercios, iba acompañado de su padre, Germán. Primero fueron 10 paquetes y se vendió todo. “Se animó, con todo su entusiasmo. Vendió todo y tuvo su ganancia. Nos pidió que no saliéramos, que quería estar solo. Si bien teníamos miedo lo dejamos y veíamos de atrás de la ventana”, recordó Germán.

A pedido de los clientes fue sumando cada vez más productos al quiosco de Lautaro y en cada partido que pasaba “bajaba la persiana” sin stock. Partido a partido fue incrementando la oferta, a la par de la demanda: los hinchas canallas se guardaban la última compra a metros del Gigante y para ayudar a Lautaro.

Ahora con una venta mucho más voluminosa, Germán acompaña a Lautaro, pero sólo en la presencia, su hijo se encarga de la venta y las transacciones. “Él nos dice cuánto le dan y cuánto vuelto le tenemos que dar”, dijo Jorgelina.

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“Lauti es muy astuto con los números, le gusta mucho las matemáticas y siempre nos dice cuánto le tenemos que dar”, remarcó con orgullo Germán.

Al quiosco de Lauti le sumaron luces, un cartel explicando los motivos de la venta y hasta medallas de Taekwondo y su Dobok, la indumentaria que utilizan en este deporte. “Siempre está demostrando que él hace porque le gusta”, cerró Jorgelina.

El parate por el mundial le deja un balance más que positivo a Lautaro, pero ya piensa en el retorno de los partidos al Gigante de Arroyito para salir a la puerta de su casa con su mesa y sus productos con la ilusión intacta de viajar a Mendoza a fines de octubre.