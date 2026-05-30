Central le daría la despedida a uno de sus jugadores más emblemáticos de los últimos años

El partido del Canalla en Córdoba por Copa Argentina sería el último del defensor Carlos Quintana. Un referente que se metió en el corazón de los hinchas

En medio de un partido importante y sobre el que habrá muchas miradas, los hinchas de Central vivirán una tarde especial en la tarde de Córdoba. Asistirán a lo que sería la despedida de dos futbolistas a quienes le tienen un aprecio significativo. Se sabía lo de Alejo Veliz , pero ahora se agregaría lo de Carlos Quintana .

Debe haber pocos futbolistas que hayan llegado a Central ya con una edad avanzada y que hayan hecho la carrera que hizo Quintana. Fue eso lo que lo puso entre uno de los más mimados por parte de los hinchas.

Quintana no viajó a Quito para enfrentar a Independiente del Valle, pero sí lo hizo en esta ocasión, en lo que sería su último viaje con el Canalla. También su último partido, en caso de que le toque sumar minutos.

El defensor de 38 años (11 de febrero de 1988) tiene contrato con el club de Arroyito hasta diciembre de este año, pero las partes llegaron a un acuerdo para ponerle punto final a mitad de año.

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Quintana2MB Quintana se transformó rápidamente en uno de los referentes de Central y se ganó el respeto de los hinchas. Marcelo Bustamante / La Capital

El motivo de la desvinculación del Pelado que se daría tiene que ver con que el futbolista, quien viene de recuperarse de una fractura de tobillo, tiene la chance de emigrar a otro club (podría ser Deportivo Riestra), donde seguramente tendrá más lugar y minutos en cancha. Aquí en Central hoy le toca pelear el puesto con Facundo Mallo, Ignacio Oviedo, Gastón Ávila, Juan Cruz Komar, además de algunos otros juveniles como Luca Raffin y Juan Giménez, quien está próximo a volver.

Desde Central no confirmaron todavía la partida del defensor, pero es algo de lo que ya todos hablan y posiblemente el lunes, después del choque ante Estudiantes, esta despedida se haga oficial.

El primer refuerzo de Central de este nuevo ciclo

El caso de Quintana tiene la particularidad de haber sido el primer refuerzo en esta nueva etapa en Central, desde el triunfo de Gonzalo Belloso en las elecciones y de la asunción de Miguel Ángel Russo como entrenador. Fue el propio Russo quien lo apuntó en la previa de las elecciones mientras Quintaba estaba en Patronato, donde venía de ser campeón de la Copa Argentina.

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Ese defensor de por entonces 34 años rápidamente se afianzó en el equipo y no sólo eso, sino que se convirtió en uno de los principales referentes. Formó una dupla central excepcional junto al uruguayo Facundo Mallo. Ellos fueron grandes bastiones en la consagración de Central en la Copa de la Liga 2023.

Quintana3SSM Quintana fue uno de los pilares del Central campeón de la Copa de la Liga 2023 dirigido por Miguel Ángel Russo. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Muchos partidos, goles y asistencias

Desde que llegó a Central, Quintana jugó 113 partidos y anotó siete goles. Pero más allá de los encuentros jugados o los goles convertidos, lo que tuvo siempre fue una entrega absoluta. Y fue eso lo que hizo que los hinchas inmediatamente le tomaran tanto cariño. Tiene cuatro asistencias y dos de ellas fueron nada menos en el clásico. Ambas (a Gaspar Duarte y a Jaminton Campaz) en el triunfo 2-1 en el Parque, en 2024.

Después de su primer año en Central, con título incluido, Quintana renovó contrato a fines de 2023 por uno más. Lo mismo hizo en 2024 y en 2025. Después de tres años y medio muy buenos para el Canalla y también para Quintana, el jugador se despide. Su última función será en este choque ante Estudiantes por la Copa Argentina.