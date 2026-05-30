Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes

El Canalla anunció una modificación del horario de expendio en Rosario para ir a ver el duelo de Copa Argentina a Córdoba

El último partido de Central en el primer semestre de 2026 es también una gran chance para que los hinchas puedan ver al equipo fuera de la ciudad. En ese contexto, el club anunció este sábado un cambio de horario de la venta de entradas al partido con Estudiantes en Córdoba , por la Copa Argentina .

Fuentes oficiales detallaron que la subsede del Cruce Alberdi abrirá sus boleterías un poco más tarde de lo previsto . Para el próximo domingo se mantiene el cronograma original que sólo contempla la posibilidad de comprar en el estadio Mario Alberto Kempes.

Desde Arroyito explicaron que la modificación se debe a "cuestiones ajenas" al club. De esta manera, los simpatizantes tendrán que esperar algunas horas adicionales para asegurarse un lugar en las tribunas de la cancha donde suele ser local Talleres.

El nuevo cronograma indica que Central ofrecerá entradas este sábado desde las 15.30 hasta las 18.30 para ver el partido de 16avos de final de la Copa Argentina. Vencido ese plazo, la única opción restante es adquirirlas en el Kempes el mismo día del encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2060475723081515440&partner=&hide_thread=false Información sobre las entradas para Copa Argentina



Este sábado 30/05 continuará la venta de populares y plateas en el Cruce Alberdi



12 a 17 pic.twitter.com/p4EV60pmTP — Rosario Central (@RosarioCentral) May 29, 2026

El Canalla ratificó que la atención a su público para vender populares y plateas se desarrollará en la subsede de Catamarca 3538. Las primeras cuestan 55.000 pesos y las ubicaciones preferenciales valen $ 75.000. En el caso de las personas menores de edad con un límite de 10 años, hay que pagar 45.000 pesos.

>> Leer más: Central, atento: cómo viene la temporada de Corinthians, el próximo rival en Copa Libertadores

Con respecto al día del encuentro, los hinchas auriazules podrán comprar el remanente de localidades en la boletería 3 del estadio cordobés. Allí, el expendio comenzará a las 13 para garantizar el ingreso antes del inicio del cotejo.

El partido de Central y Estudiantes arrancará a las 15.30 de este domingo en la capital mediterránea. El ganador clasificará a los octavos de final de la Copa Argentina para enfrentar a Barracas Central o Huracán.