La Capital | Ovación | Central

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes

El Canalla anunció una modificación del horario de expendio en Rosario para ir a ver el duelo de Copa Argentina a Córdoba

30 de mayo 2026 · 10:58hs
Google Seguir a La Capital en Google
El estadio Mario Alberto Kempes recibirá a miles de hinchas de Central.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

El estadio Mario Alberto Kempes recibirá a miles de hinchas de Central.

El último partido de Central en el primer semestre de 2026 es también una gran chance para que los hinchas puedan ver al equipo fuera de la ciudad. En ese contexto, el club anunció este sábado un cambio de horario de la venta de entradas al partido con Estudiantes en Córdoba, por la Copa Argentina.

Fuentes oficiales detallaron que la subsede del Cruce Alberdi abrirá sus boleterías un poco más tarde de lo previsto. Para el próximo domingo se mantiene el cronograma original que sólo contempla la posibilidad de comprar en el estadio Mario Alberto Kempes.

Desde Arroyito explicaron que la modificación se debe a "cuestiones ajenas" al club. De esta manera, los simpatizantes tendrán que esperar algunas horas adicionales para asegurarse un lugar en las tribunas de la cancha donde suele ser local Talleres.

¿Cuándo arranca la venta de entradas para ver a Central?

El nuevo cronograma indica que Central ofrecerá entradas este sábado desde las 15.30 hasta las 18.30 para ver el partido de 16avos de final de la Copa Argentina. Vencido ese plazo, la única opción restante es adquirirlas en el Kempes el mismo día del encuentro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2060475723081515440&partner=&hide_thread=false

El Canalla ratificó que la atención a su público para vender populares y plateas se desarrollará en la subsede de Catamarca 3538. Las primeras cuestan 55.000 pesos y las ubicaciones preferenciales valen $ 75.000. En el caso de las personas menores de edad con un límite de 10 años, hay que pagar 45.000 pesos.

>> Leer más: Central, atento: cómo viene la temporada de Corinthians, el próximo rival en Copa Libertadores

Con respecto al día del encuentro, los hinchas auriazules podrán comprar el remanente de localidades en la boletería 3 del estadio cordobés. Allí, el expendio comenzará a las 13 para garantizar el ingreso antes del inicio del cotejo.

El partido de Central y Estudiantes arrancará a las 15.30 de este domingo en la capital mediterránea. El ganador clasificará a los octavos de final de la Copa Argentina para enfrentar a Barracas Central o Huracán.

Noticias relacionadas
Memphis Depay es la figura de Corinthians, que enfrentará a Central.

Cómo viene la temporada de Corinthians, el próximo rival de Central en Copa Libertadores

Central enfrentará a Corinthians en los octavos de final de la Copa Libertadores.

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

El futbolista de la selección argentina empujó al ex-Central.

La chicana de un ex-Central a Leandro Paredes en la cancha de Boca: "Te quedás afuera"

Este viernes se definen las llaves de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

Cuándo es el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores: los posibles rivales de Central

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

Lo último

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

El gobierno afirmó que bajaron los femicidios: cuáles son los números de la Justicia

El gobierno afirmó que bajaron los femicidios: cuáles son los números de la Justicia

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

El presidente de la Asociación de Cirugía Plástica, Mauro Soriano, dio detalles de las preferencias locales en cuanto a las prótesis

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

Por Florencia O’Keeffe
Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes
Ovación

Central confirmó un cambio para la venta de entradas al partido con Estudiantes

Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado
La Ciudad

Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado

Actividad económica: el índice de las Bolsas mostró un leve repunte
Economía

Actividad económica: el índice de las Bolsas mostró un leve repunte

Pullaro: Santa Fe será ejemplo de obra pública barata y sin corrupción
Politica

Pullaro: "Santa Fe será ejemplo de obra pública barata y sin corrupción"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Central ya tiene rival para los octavos de la Copa Libertadores: enfrentará a Corinthians

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League: hora, canal y posibles formaciones

PSG vs. Arsenal por la final de la Champions League: hora, canal y posibles formaciones

Ovación
Otro campeón mundial de regreso: Nicolás Otamendi firmó su contrato en River
Ovación

Otro campeón mundial de regreso: Nicolás Otamendi firmó su contrato en River

Otro campeón mundial de regreso: Nicolás Otamendi firmó su contrato en River

Otro campeón mundial de regreso: Nicolás Otamendi firmó su contrato en River

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Estudiantes por Copa Argentina: horario, canal y posibles formaciones

Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Central y una llave de acá a la final muy difícil, que lo pondrá a prueba de entrada en San Pablo

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: derriban búnkeres y en dos allanamientos simultáneos secuestran drogas
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: derriban búnkeres y en dos allanamientos simultáneos secuestran drogas

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua

Violencia narco: el juicio a la banda de Fran Riquelme culminó con 12 condenas a prisión perpetua

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?

El crimen de una testaferro de Alvarado, a juicio con un misterio: ¿quién la mandó a matar?

La Ciudad
Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Más natural: ¿crece en Rosario la tendencia a sacarse los implantes de mamas?

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana

La niebla no afloja en Rosario y este sábado pisó fuerte a la mañana

Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado

Anuncian un corte de tránsito total en la autopista Rosario-Santa Fe para este sábado

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos: será parte de los festejos del 4 de julio
Política

Javier Milei viaja otra vez a Estados Unidos: será parte de los festejos del 4 de julio

Es la crónica de una muerte anunciada: lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela
Policiales

"Es la crónica de una muerte anunciada": lo que dejó en barrio Ludueña el crimen de Mortadela

Llegan Instagram, Facebook y WhatsApp Plus: Meta quiere competirle a OpenAI y Google
tecnología

Llegan Instagram, Facebook y WhatsApp Plus: Meta quiere competirle a OpenAI y Google

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene
La Ciudad

Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

El choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires inundó la traza de latas de cerveza
La Región

El choque de dos camiones en la autopista Rosario-Buenos Aires inundó la traza de latas de cerveza

El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas
La Ciudad

El Día de la Hamburguesa en Rosario: largas filas, locales explotados y récord de ventas

Agroactiva se prepara para un récord de 270.000 visitantes, 1.200 expositores y 10 entidades bancarias
La Región

Agroactiva se prepara para un récord de 270.000 visitantes, 1.200 expositores y 10 entidades bancarias

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville
Policiales

Secuestran a un camionero y le roban su unidad en la ruta entre Armstrong y Bell Ville

Choque fatal en el norte santafesino: dos policías murieron en viaje por un operativo
La Región

Choque fatal en el norte santafesino: dos policías murieron en viaje por un operativo

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Servicio público en crisis: aumenta la cantidad de taxis en caución en la ciudad

Un adolescente de 14 años fue herido en una balacera contra un carrito de comidas
Policiales

Un adolescente de 14 años fue herido en una balacera contra un carrito de comidas

La Favorita, un ícono rosarino ante una nueva crisis que amenaza su futuro
La Ciudad

La Favorita, un ícono rosarino ante una nueva crisis que amenaza su futuro

Buscan a dueños de objetos robados dentro de autos: palos de golf, raquetas de tenis y más
Policiales

Buscan a dueños de objetos robados dentro de autos: palos de golf, raquetas de tenis y más

La Municipalidad quiere arrancar la reconversión de la costa norte entre junio y julio
La Ciudad

La Municipalidad quiere arrancar la reconversión de la costa norte entre junio y julio

Crimen en barrio Ludueña: balearon a un hombre en la puerta de su casa
Policiales

Crimen en barrio Ludueña: balearon a un hombre en la puerta de su casa

Sin bicicletas en las calles con carriles exclusivos: una idea de dudoso cumplimiento

Por Pablo R. Procopio
Opinión

Sin bicicletas en las calles con carriles exclusivos: una idea de dudoso cumplimiento

Aguinaldo junio 2026: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo
Información General

Aguinaldo junio 2026: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Industriales de todo el país  reclamaron desde Rosario políticas para el sector

Por Alvaro Torriglia
Economía

Industriales de todo el país  reclamaron desde Rosario políticas para el sector

Una bebé de dos meses salió despedida en un vuelco cerca de Álvarez y está grave
La Región

Una bebé de dos meses salió despedida en un vuelco cerca de Álvarez y está grave

Manuela murió en un choque con Gendarmería: denuncian que buscan archivar la causa

Por Claudio Berón
Policiales

Manuela murió en un choque con Gendarmería: denuncian que buscan archivar la causa