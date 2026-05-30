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UNR: más de mil personas ya se anotaron para retomar sus estudios y volver a la universidad

La inscripción al programa Regresar sigue abierta hasta el 7 de junio. Está destinado a estudiantes que adeudan el tramo final de la carrera

30 de mayo 2026 · 18:46hs
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La UNR abrió la convocatoria del Programa Regresar

La UNR abrió la convocatoria del Programa Regresar

A menos de dos semanas de la apertura de la convocatoria, más de 1.000 personas ya se inscribieron en una nueva edición del programa rEGRESAR, la iniciativa de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) destinada a acompañar a estudiantes que interrumpieron sus estudios universitarios para que puedan retomarlos y graduarse.

La inscripción permanecerá abierta hasta el próximo 7 de junio y puede realizarse de manera online. El programa está dirigido a estudiantes de todas las carreras de grado de la UNR que hayan abandonado sus estudios, especialmente aquellos que dejaron de cursar hace más de tres años y adeudan hasta el 30% de la carrera o tienen pendiente la realización de una tesis, tesina o trabajo final.

"Entendíamos que este programa era necesario y está dando sus frutos. Lo que construimos acá no pasa en ninguna otra parte del país. Esta ya es la cuarta convocatoria que abrimos y todas tuvieron muy buena repercusión", destacó el rector de la UNR, Franco Bartolacci.

Un programa para recuperar trayectorias académicas

Desde la universidad señalaron que rEGRESAR se convirtió en una de las principales herramientas para incrementar la cantidad de graduados en los últimos años.

"Fue pensado para ir a buscar, uno por uno, a quienes habían interrumpido sus estudios en el tramo final de la carrera. La puesta en marcha de este programa, junto con otras políticas impulsadas por la Universidad, sostiene el crecimiento de los índices de graduación", explicó Bartolacci.

>> Leer más: La UNR vuelve a lanzar el programa Regresar: cómo anotarse y volver a la universidad

El rector también remarcó el valor de quienes deciden volver a estudiar luego de años alejados de las aulas. "Sabemos que no es fácil la decisión de volver y eso habla de una confianza en esta institución", sostuvo.

Tutorías personalizadas

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el acompañamiento individual de cada participante. Para eso, el programa cuenta con un sistema de tutorías personalizadas integrado por docentes, graduados, adscriptos y estudiantes avanzados.

Cada persona inscripta es acompañada durante el tramo final de su carrera por un tutor o tutora que brinda orientación académica y seguimiento permanente. Además, el Área Académica y de Aprendizaje de la UNR coordina el trabajo junto a los equipos de cada facultad.

>> Leer más: En alza: creció un 22% el número de graduados en la UNR

Desde la universidad destacaron que la propuesta no tiene antecedentes dentro del sistema universitario nacional por su alcance y por el trabajo específico destinado a recuperar trayectorias académicas interrumpidas.

Cómo inscribirse al programa Regresar

La cuarta convocatoria de rEGRESAR permanecerá abierta hasta el 7 de junio. Las personas interesadas pueden completar el formulario de inscripción de manera online.

Según indicaron desde la UNR, el objetivo es que quienes estuvieron cerca de graduarse y por distintos motivos dejaron inconclusos sus estudios puedan retomar el recorrido académico y obtener finalmente su título universitario.

La iniciativa forma parte de una serie de políticas impulsadas por la casa de estudios para acompañar a estudiantes en distintas etapas de su formación y facilitar el acceso a la educación superior.

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