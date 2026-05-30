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Paul McCartney vuelve a Liverpool con "The Boys of Dungeon Lane", su nuevo disco

El décimo octavo álbum solista está compuesto por catorce canciones e incluye una colaboración con Ringo Starr

30 de mayo 2026 · 12:26hs
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Paul McCartney cuenta la historia antes de LA historia de los Beatles en su nuevo disco de estudio

Paul McCartney cuenta "la historia antes de LA historia" de los Beatles en su nuevo disco de estudio

Paul McCartney estrenó “The Boys of Dungeon Lane”, su décimo octavo disco solista. Después de “One Hand Clapping”, el álbum lanzado en 2024 junto a Wings, el emblemático músico regresa con una colección de catorce canciones que revisitan su juventud en Liverpool.

Considerada inmediatamente una de las obras más introspectivas, Paul aborda su infancia en la posguerra, la fortaleza de sus padres y las primeras aventuras que compartió con George Harrison y John Lennon, mucho antes de convertirse en una de las bandas fundamentales de la historia. “‘The Boys of Dungeon Lane’ es la historia antes de LA historia”, detalló el artista.

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El camino a Dungeon Lane

En marzo, McCartney lanzó el primer single, “Days We Left Behind”, cuya letra le dio título al disco. “Esta canción está llena de recuerdos. Pensé en los días que dejé atrás. A menudo me pregunto si solo estoy escribiendo sobre el pasado, pero luego pienso: ‘¿Cómo se puede escribir sobre otra cosa?’. Son, simplemente, muchos recuerdos de Liverpool”, dijo en un comunicado. Para honrar este origen, la canción “Home to Us” tiene Ringo Starr como invitado.

>> Leer más: Paul McCartney en Córdoba: una fiesta para todos y para siempre

Paul comenzó a desarrollar este disco hace cinco años, impulsado por el productor Andrew Watt y por cierta curiosidad experimental tras dar con un acorde que nunca había tocado o escuchado en sus casi setenta años como compositor.

Embed - Paul McCartney - Days We Left Behind (Lyric Video)

Previo al lanzamiento del disco, Macca se reunió con Paul Mescal (quien lo interpretará en las próximas películas sobre el cuarteto de Liverpool) para hablar sobre “The Boys of Dungeon Lane”: “No tengo una fórmula. Solían preguntarme a mí y a John: ¿Cómo lo hiciste? ¿Quién escribe la música? ¿Quién escribe las palabras?’ No lo sé. Para mí, creo que cualquier historia o canción que vayas a hacer, tiene que implicar la memoria. Con los Beatles, siempre tratamos de escribir algo diferente”, le dijo al actor.

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